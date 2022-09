Supermán tras terminar cuarto en la Vuelta a España: "una pena no haber entrado al podio"

El colombiano Miguel Ángel López (Astana), cuarto clasificado en la Vuelta, señaló en la cima de Navacerrada que le queda "un poco de pena" porque aspiraba "al podio", pero valoró el hecho de haber estado con los mejores en un año complicado.

"Una pena no haber entrado en el podio, lo intenté, lo probé, pero no ha sido un año fácil. El equipo se ha portado conmigo muy bien, todos los compañeros han estado a la altura, empezando por Nibali, una gran persona y corredor, pero no he podido hacer más", dijo el ciclista de Pesca.

Un año difícil para 'Supermán', quien hubo de abandonar en el Giro.

"Lo importante es que estuve ahí, cerca de los mejores, pero es cierto que el objetivo era un puesto de privilegio, por eso queda un sabor agridulce", subrayó.

