Tadej Pogačar confirmó su siguiente carrera tras 47 días ausente

Cuarenta y siete días después de su última competencia y tras firmar su cuarta victoria en el Tour de Francia, un Tadej Pogačar descansado regresa al pelotón este viernes en el Gran Premio de Quebec, antes de disputar el domingo el Gran Premio de Montreal.

"Siempre es difícil mantener la forma durante toda la temporada. Pero después de mis éxitos en primavera, y luego en el Tour, intento alcanzar mi tercer pico de forma este otoño, con los Mundiales (a finales de mes en Ruanda) como principal objetivo", declaró el vigente campeón del mundo el miércoles en Quebec.

El esloveno, que no ocultó cierto cansancio durante la última semana de la Grande Boucle mientras contaba los días, consideró que se había "recuperado bien". "Estaba cansado en los últimos días del Tour. Es normal", dijo.

"El viernes en Quebec es mi primera carrera de vuelta. Así que estoy impaciente por ver cómo se sienten mis piernas", añadió el hombre cuyos principales rivales en Canadá se espera que sean los belgas Wout Van Aert y Arnaud De Lie.

Aunque ya suma dos triunfos en Montreal (2022 y 2024), el prodigio esloveno aún busca estrenar su palmarés en Quebec.