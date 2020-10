Team Ineos confirmó dos colombianos para acompañar a Froome en la Vuelta a España

El último ganador de la Vuelta a España, el esloveno Primoz Roglic, lucirá el dorsal número 1 en la próxima edición de la carrera, que comenzará el próximo martes en el País Vasco.

Roglic, maillot amarillo del Tour de Francia hasta la víspera de la llegada y segundo en la general final, liderará un potente equipo Jumbo que alineará también al holandés Tom Dumoulin, ganador del Giro 2017, y el escalador estadounidense Sepp Kuss.

Los organizadores publicaron la nómina de participantes, en la que figura el británico Chris Froome, el cuádruple ganador del Tour de Francia, quien correrá su última carrera con el Ineos. Froome tendrá como compañero al ecuatoriano Richard Carapaz y a los colombianos Iván Sosa y Brandon Rivera luego que Ineos confirmara su equipo este viernes.

Junto a Chris Froome, Ineos designó al costarricense Andrey Amador, el ecuatoriano Richard Carapaz, el polaco Michal Golas, el holandés Dylan Van Baarle, el británico James Cameron y los colombianos Iván Sosa y Brandon Rivera.

En el caso de Iván Ramiro Sosa, es un corredor de proyección en el Ineos por sus capacidades en la montaña y su pasado bicampeonato en la Vuelta a Burgos; será un gregario de lujo para Froome y buscará algunas etapas.

Entretanto, Brandon Rivera tendrá su primera gran vuelta tras llegar en 2020 al Team Ineos recomendado por Egan Bernal, su mejor amigo de la infancia.

#LaVuelta20 here we come! It all starts on Tuesday for 18 stages of action. Here's how the INEOS Grenadiers will line up in Spain:@Andrey_Amador @RichardCarapazM @chrisfroome (🥇 2011, '17)@golasmichal @_brandon_2103 @ivansosacuervo @DylanvanBaarle @cameronwurf pic.twitter.com/Acew94qQd6