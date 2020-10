Thibaut Pinot no toma la salida en la tercera etapa de la Vuelta a España

El francés Thibaut Pinot (Groupama FDJ) no ha tomado la salida en la tercera etapa de la Vuelta a España que se disputa entre Lodosa y La Laguna Negra debido a las molestias que aún arrastra por una caída sufrida en el Tour de Francia.



Pinot (Lure, 30 años), clasificado en el puesto 29 en el Tour, se presentó en la salida de la Vuelta el pasado martes en Irún con muchas dudas sobre su estado de forma. Antes de la salida de la tercera etapa se confirmaron las peores previsiones para el ciclista galo.



Pinot, tercero en el Tour 2014 y sexto en la Vuelta 2018, se encontraba a más de 15 minutos en la clasificación general y tras la retirada confirmada por su equipo ahora su objetivo es recuperarse perfectamente para la temporada 2021.



Tampoco ha tomado la salida Matej Mohori, esloveno del Bahrain McLaren, quien estuvo involucrado en una caída en la segunda etapa que le produjo una fractura de escápula.



"Me encuentro bien, pero por culpa de la caída no puedo continuar en carrera. Es una pena porque me encontraba muy bien en la segunda etapa y estoy triste porque había varias etapas en las que podía haber tenido un buen resultado", dijo.