Toman decisión inesperada en al Vuelta a España: alerta total

La organización de la Vuelta a España ha decidido recortar 5 kilómetros la última etapa que se disputará este domingo entre Alalpardo y Madrid por "motivos de circulación".

Vea también: Jasper Philipsen coronó la etapa 19 de la Vuelta a España en esprint final



"Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España, eliminando el paso por Aravaca, lo que reduce en unos 5 km la etapa", dice un comunicado de la Vuelta.



La decisión se debe a "motivos de tráfico, para evitar pasar por la A 6", según fuentes de la Vuelta.

Le puede interesar: Vuelta a España, etapa 19: Egan y los colombianos en la general



Hoy se disputa la vigésima etapa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, en medio de grandes medidas de seguridad por la oleada de protestas propalestinas que están marcando la presente edición.

Siga aquí la etapa 20 de la Vuelta a España: