Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 10:33
UAE se anota nueva victoria en la Vuelta a España; la etapa 10 tuvo final montañoso
El equipo de los Emiratos Árabes Unidos demuestra otra vez su gran momento.
La Vuelta a España se reanudó este martes 2 de septiembre con la etapa 10 después de la primera jornada de descanso, recorrido de 175.3 kilómetros que presentaba un final con ascenso montañoso de primera categoría.
La fracción presentaba sobre el papel una jornada ideal para las escapadas y fugas de corredores que no peleaban la clasificación general, una intención que varios pedalistas tenían en mente y que lograrían concretar.
Entretenido final tuvo la etapa 10 en la Vuelta a España
Iniciando el ascenso final a falta de unos 10 kilómetros para cruzar la meta de la etapa 10, se presentaron varias fugas de corredores, donde un grupo de 9 pedalistas perseguían al belga Alec Segaert (Lotto), quien encaró la montaña encabezando la carrera en solitario con unos 44 segundos de ventaja.
Mientras tanto, el pelotón principal viajaba a unos 3 minutos de diferencia con el corredor del Lotto, sin embargo, esa distancia se fue recortando y colocando en peligro el triunfo para los corredores que estaban en la fuga.
Nueva victoria del UAE en la Vuelta
El hombre vestido con las pepas azules, el australiano Jay Vine del UAE Team Emirates, se puso en la punta de la carrera faltando cinco kilómetros para cruzar la meta, pedalista que no paraba el ritmo ante los ataques que aplicaba Joao Almeida en el pelotón principal, los cuales fueron bien controlados por Jonas Vingegaard, pero que le ayudaron a dejar relegados a corredores como Torstein Træen (poseedor del maillot rojo) y al colombiano Egan Bernal.
Finalmente, Jay Vine tuvo un gran ritmo en el ascenso y se hizo inalcanzable para sus perseguidores, ganando la etapa 10 (segunda en esta Vuelta a España tras quedarse con la etapa 6) y dejando al español Pablo Castrillo (Movistar Team) en el segundo lugar, mientras que el podio se completó con la llegada de Javier Romo (Movistar Team).
Fuente
Antena 2