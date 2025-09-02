UAE se anota nueva victoria en la Vuelta a España; la etapa 10 tuvo final montañoso

La Vuelta a España se reanudó este martes 2 de septiembre con la etapa 10 después de la primera jornada de descanso, recorrido de 175.3 kilómetros que presentaba un final con ascenso montañoso de primera categoría.

La fracción presentaba sobre el papel una jornada ideal para las escapadas y fugas de corredores que no peleaban la clasificación general, una intención que varios pedalistas tenían en mente y que lograrían concretar.

Lea también: Egan Bernal el mejor colombiano en Vuelta España: así está en la general