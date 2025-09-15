Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 13:50
UCI arremete contra Gobierno español y su admiración a la protesta: "no hay valores"
El Gobierno de Pedro Sánchez valoró las manifestaciones que se dieron en la Vuelta a España.
La Unión Ciclista Internacional (UCI) afirmó este lunes que "lamenta" el apoyo del gobierno español a los manifestantes propalestinos durante la Vuelta a España, lo que, según la instancia, "pone en tela de juicio la capacidad" del país "para acoger grandes eventos deportivos internacionales".
"Lamentamos asimismo que el presidente del Gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo, y que, en algunos casos, hayan expresado su admiración hacia los manifestantes", indicó el órgano rector del ciclismo en un comunicado publicado un día después del caótico final de la Vuelta en Madrid.
Lea también: Ineos ya hace planes con Egan Bernal para el World Tour 2026
En otras noticias: así fue la etapa final de la Vuelta a España 2025
Encontronazo entre la UCI y el Gobierno de España
La UCI, presidida por el francés David Lappartient, respondió al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, que expresó su "profunda admiración" por los manifestantes propalestinos que perturbaron la Vuelta.
"Esta postura contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz. Además, pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica", se puede leer en el comunicado.
La UCI condenó "de manera firme la instrumentalización del deporte con fines políticos en general, y en particular por parte de un gobierno. El deporte debe seguir siendo autónomo".
Hubo varias denuncias por actividades peligrosas que realizaban los manifestantes
En un país donde la causa palestina cuenta con numerosos adeptos, la Vuelta se vio perturbada en varias ocasiones por militantes propalestinos que exigían la exclusión del equipo Israel Premier Tech, provocando en ocasiones la caída de algunos corredores y obligando a recortar varias etapas.
La UCI denunció "intrusiones de individuos en el pelotón, lanzamiento de orina y puesta en peligro de los corredores, atentando contra su integridad física".
Fuente
Agencia AFP / Antena 2