"Mano a mano son superiores": candidato en la Vuelta se rinde ante Vingegaard, Remco y Roglic

No hay duda de que la Vuelta a España 2023 tiene como firmes candidatos al título a Remco Evenepoel (Quick Step), Jonas Vingegaard y Primoz Roglic (Jumbo Visma); no obstante, hay otros corredores que tienen buen perfil.

Tal es el caso del juvenil Juan Ayuso (Barcelona, 2002), quien liderará al UAE Team Emirates en la edición 78, y tiene la convicción de asegurar un lugar en el podio por segunda vez consecutiva, dado que en 2022 finalizó tercero tras Remco Evenepoel y Enric Mas (Movistar Team).

De hecho, en rueda de prensa reconoció sus intenciones en la Vuelta a España, asegurando que "puedo aspirar a ganar. Evidentemente sería lo máximo y es lo que siempre he soñado y tras el podio del año pasado da pie para soñar un poco más alto".

No obstante, Ayuso sabe que la presencia Vingegaard y Roglic en el Jumbo y la de Evenepoel en el Quick Step es para desconfiar, por lo que aseguró que darle pelea "va a ser muy complicado, pero para poder conseguir eso es para lo que entrenamos y corremos".

Posteriormente, el corredor del UAE habló sobre su previa a la Vuelta a España, reconociendo que "la preparación habría sido casi perfecta de no haber tenido dos caídas que tuve. No he tenido ningún inconveniente ni ninguna enfermedad".

Asimismo, el español dijo que los problemas físicos que tuvo luego de las caídas "mentalmente me fortalecieron mucho. Intenté tener buenos ánimos, estar tranquilo y ver la vida más allá del ciclismo".

En cuanto a las virtudes que tiene para el inicio de la Vuelta a España, Ayuso dijo que "mentalmente estoy más fuerte para sacrificarme y estar al máximo nivel, aunque seguro que en estas tres semanas habrá momentos difíciles que tendré que saber llevar. Todo esto me ha servido para fortalecer más la cabeza que el físico".

Por último, el corredor quien cumplirá 21 años durante la Vuelta, dijo que "Estos corredores (Vingegaard, Roglic y Evenepoel) en el mano a mano es muy probable que sean superiores, pero sabiendo correr y usando nuestras bazas alguno de nosotros puede acabar encima".