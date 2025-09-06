Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 08:03
Un colombiano se retiró de la Vuelta a España 2025
El ciclista no tomó partida este sábado para la etapa 14 de la ronda ibérica.
Un trayecto de 135,9 kilómetros entre Avilés y La Farrapona - Lagos de Somiedo, marca el camino en la decimocuarta etapa de la Vuelta a España, recorrido que terminará con un ascenso de primera categoría y previamente tendrá uno de tercera y otro de primera.
Un colombiano abandonó la Vuelta a España
En ese orden de ideas, se espera una jornada con protagonismo de los 'escaladores', sobre todo de aquellos que todavía están en carrera por el título; sin embargo, un colombiano quedó fuera de competencias, pues el antioqueño Sergio Andrés Higuita (XDS Astana) decidió retirarse de la Vuelta a España 2025.
Puede leer: Richard Carapaz anunció su última carrera de 2025
El ciclista de 28 años, quien aparecía hace dos semanas como una de las cartas fuertes del Astana, no pudo mantener el ritmo, pues algunos percances físicos impidieron que le peleara a los candidatos al título y optó por retirarse.
En una escueta comunicación, el equipo kazajo informó acerca del abandono de Higuita, quien no pudo completar con éxito su cuarta participación en Vuelta a España. En esta ocasión, su rol había cambiado un poco, pues debía ser 'gregario' del huilense Harold Tejada.
En la comunicación se confirma que no se trató de una caída la que hizo que el antioqueño se retirara de la Vuelta, sino que el percance médico tiene que ver con una enfermedad que Higuita padeció previo a la ronda española.
"Sergio Higuita no tomará la salida en la Etapa 14 por fatiga tras una reciente enfermedad antes de La Vuelta. El equipo ha decidido darle más tiempo para que se recupere completamente antes de las últimas carreras de la temporada".
Le puede interesar: Juan Ayuso se irá del UAE; en plena Vuelta confirmaron su nuevo equipo
Cabe recordar que Sergio Andrés Higuita se ubicaba en la posición 85 de la clasificación general de la Vuelta a España a 1:46:34 del líder parcial que es el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
🇪🇸 RACE: @lavuelta @HiguitSergio will not start Stage 14 due to fatigue following recent illness before La Vuelta.— XDS Astana Team (@XDSAstanaTeam) September 6, 2025
The team has decided to allow him more time to fully recover ahead of the season’s final races.#LaVuelta25 #XDSAstanaTeam
📷 @SprintCycling pic.twitter.com/TYKDmHWunc
Fuente
Antena 2