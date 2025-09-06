Un colombiano se retiró de la Vuelta a España 2025

Un trayecto de 135,9 kilómetros entre Avilés y La Farrapona - Lagos de Somiedo, marca el camino en la decimocuarta etapa de la Vuelta a España, recorrido que terminará con un ascenso de primera categoría y previamente tendrá uno de tercera y otro de primera.

Un colombiano abandonó la Vuelta a España

En ese orden de ideas, se espera una jornada con protagonismo de los 'escaladores', sobre todo de aquellos que todavía están en carrera por el título; sin embargo, un colombiano quedó fuera de competencias, pues el antioqueño Sergio Andrés Higuita (XDS Astana) decidió retirarse de la Vuelta a España 2025.

El ciclista de 28 años, quien aparecía hace dos semanas como una de las cartas fuertes del Astana, no pudo mantener el ritmo, pues algunos percances físicos impidieron que le peleara a los candidatos al título y optó por retirarse.

En una escueta comunicación, el equipo kazajo informó acerca del abandono de Higuita, quien no pudo completar con éxito su cuarta participación en Vuelta a España. En esta ocasión, su rol había cambiado un poco, pues debía ser 'gregario' del huilense Harold Tejada.