Mié, 13/08/2025 - 12:28
Un colombiano debutaría en 'grandes': correría la Vuelta a España 2025
La última gran carrera de la temporada ciclista iniciará el sábado 23 de agosto.
El Movistar Team vive días de incertidumbre a semana y media del inicio de la Vuelta a España 2025. Aunque su participación está asegurada por ser equipo World Tour, las bajas por lesión y la sobrecarga física han encendido las alarmas, al punto de que parece imposible que luchen por la clasificación general.
En principio, el líder iba a ser Enric Mas, pero el español sufre una tromboflebitis que lo deja fuera por el resto de la temporada, por lo que el equipo se ha visto obligado a mirar otras opciones, y si bien hay ciclista de categoría, parece que ninguno está apto para fungir como 'jefe de filas'.
Confirmada la lesión de Mas, el nombre que más fuerte sonó fue el de Nairo Quintana como líder, pero de a poco se ha derrumbado esta posibilidad, pues el colombiano llega con dudas físicas tras retirarse de la Vuelta a Burgos debido a una fuerte caída. El boyacense llegará pero no parece tener las condiciones para ser el 'capo' en la Vuelta.
La tercera opción que manejó el Movistar fue Javier Romo, quien con 26 años tiene proyección, pero el sobreentrenamiento lo llevó a comunicar que no peleará la general. Con ello, el equipo se queda sin un capo claro para afrontar la ronda española. Ahora, otro colombiano se abre camino en el equipo, no propiamente como líder pero sí es una opción para integrar la plantilla de la Vuelta a España.
El colombiano que correría la Vuelta a España con el Movistar; no es Nairo, Einer ni Gaviria
El ciclista colombiano Diego Pescador tiene la posibilidad de disputar la Vuelta a España 2025. Si bien el joven corredor no estaba en planes para la ronda española, ha hecho méritos para que el equipo 'eche mano' de él y lo convoque.
Pescador llegó al Movistar Team para la temporada 2025, y a sus 20 años el equipo se ha propuesto acondicionarlo de a poco para el entorno europeo, dejando de momento una grata impresión en España, y es justo por ello que analizan su inclusión en la Vuelta.
El balance de Diego Pescador desde su llegada al Movistar Team
Con el maillot del Movistar, Diego Pescador ya ha corrido 20 carreras en este 2025 (16 clásicas y cuatro por etapas).
En el Santos Tour Down Under finalizó 68 en la general y décimo en la clasificación de los jóvenes; en O Gran Camiño fue 45 en la CG; en la Vuelta a Asturias finalizó sexto en la CG y fue tercero en la de jóvenes; en la Vuelta a Burgos fue 15 y sexto en la de menores de 25 años.
