Un colombiano debutaría en 'grandes': correría la Vuelta a España 2025

El Movistar Team vive días de incertidumbre a semana y media del inicio de la Vuelta a España 2025. Aunque su participación está asegurada por ser equipo World Tour, las bajas por lesión y la sobrecarga física han encendido las alarmas, al punto de que parece imposible que luchen por la clasificación general.

En principio, el líder iba a ser Enric Mas, pero el español sufre una tromboflebitis que lo deja fuera por el resto de la temporada, por lo que el equipo se ha visto obligado a mirar otras opciones, y si bien hay ciclista de categoría, parece que ninguno está apto para fungir como 'jefe de filas'.

Confirmada la lesión de Mas, el nombre que más fuerte sonó fue el de Nairo Quintana como líder, pero de a poco se ha derrumbado esta posibilidad, pues el colombiano llega con dudas físicas tras retirarse de la Vuelta a Burgos debido a una fuerte caída. El boyacense llegará pero no parece tener las condiciones para ser el 'capo' en la Vuelta.

La tercera opción que manejó el Movistar fue Javier Romo, quien con 26 años tiene proyección, pero el sobreentrenamiento lo llevó a comunicar que no peleará la general. Con ello, el equipo se queda sin un capo claro para afrontar la ronda española. Ahora, otro colombiano se abre camino en el equipo, no propiamente como líder pero sí es una opción para integrar la plantilla de la Vuelta a España.