Un 'viejo conocido' regresa a la Vuelta a España: va por su tercer título

We're ready to play multiple cards at @lavuelta!



Meet the team taking on the final Grand Tour of the season 👇



🇳🇿 Patrick Bevin

🇮🇹 Alessandro De Marchi

🇮🇱 Itamar Einhorn

🇬🇧 Chris Froome

🇮🇱 Omer Goldstein

🇳🇴 Carl Fredrik Hagen

🇿🇦 Daryl Impey

🇨🇦 Michael Woods#LaVuelta22 pic.twitter.com/Uxct8VqrEj