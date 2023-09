Uno de los capos de la Vuelta advierte previo a la contrarreloj: "Espero estar entre los 5 primeros"

Enric Mas, corredor del equipo Movistar, afronta con optimismo la contrarreloj de este martes en Valladolid, en la que espera "estar entre los 5 ó 10 primeros", con el objetivo a largo plazo de intentar ganar la Vuelta a España; y, si no, al menos "estar en el podio".

"Espero estar entre los 5 y 10 primeros de la crono. Será muy rápida y espero pocas diferencias con los favoritos. No he podido hacer el recorrido, hoy por la ciudad hubiera sido caótico y no hemos querido arriesgar. Hemos ido a tomar un café", dijo Mas en su hotel de Valladolid.

Mas, quien no ve demasiada superioridad por parte del Jumbo Visma, dijo que le hubiera estar "más adelante en la general", pero se mostró convencido de su progresión en las dos semanas que restan de Vuelta, con las mejores etapas de montaña por llegar.

"Antes de empezar dije que mi idea hasta el final es ganar, pero si no es posible y sale un podio no estaría mal. Me fastidiaría no estar en el podio. Quedan dos semanas y tengo que aprovechar que estoy más fresco que otros por no haber disputado el Tour", señaló.

El líder del Movistar dijo que "habrá Sepp Kuss como líder para rato", pero está convencido de que el Jumbo Visma lo tendrá que "sacrificar" por los otros líderes: Primoz Roglic y Jonas Vingegaard.

Mas se mostró en un perfil más tranquilo y maduro. A sus 28 años considera que ahora se muestra más abierto ante la prensa.

"Ahora demuestro más mi propio yo, antes era más cortado. Me cuesta coger confianza con los demás y hasta que no han pasado unos años no me he abierto con la prensa. Veo declaraciones antiguas y no era yo mismo. Además, ahora veo el ciclismo de manera diferente, no sé por qué, antes pensaba demasiado y ahora lo que tenga que pasar que pase, lo asumo", comentó.

