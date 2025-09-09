Cargando contenido

Egan Bernal, ciclista colombiano
Egan Bernal en la Vuelta a España 2025
AFP
Vuelta a España
Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 10:43

[Video] Así fue el triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España

El pedalista colombiano se impuso con velocidad en el 'sprint' final.

Continúan las acciones de la Vuelta a España 2025, donde este martes 9 de septiembre se llevó a cabo la etapa 16 de la carrera, donde el colombiano Egan Bernal fue protagonista haciendo parte de la fuga y llegando a disputar el triunfo de etapa con Mikel Landa (Soudal Quick-Step). 

Cuando el pedalista del INEOS Grenadiers anticipaba un final en alto como se veía estipulado desde un principio, la organización de la carrera decidió acortar la etapa por algunas protestas ‘propalestina’ que se presentaban al final del recorrido, por eso, faltando 8 kilómetros para cruzar la meta se iban a registrar los tiempos. 

Lea también: Egan rompe todo en la Vuelta a España 2025: histórico primer triunfo

Egan Bernal ganó con velocidad en el ‘sprint’ final 

Un grupo de tres corredores encabezaba la carrera a falta de 14 kilómetros para llegar a la meta, allí, Egan Bernal viajaba con Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ) y el español Mikel Landa, sin embargo, el pedalista francés tuvo una desafortunada pinchadura en una de sus ruedas y perdió allí la chance del triunfo en la etapa. 

Con el pelotón principal a casi 7 minutos de Egan Bernal y Mikel Landa, además de un grupo perseguidor a poco más de un minuto de aquellos corredores, la victoria se disputaría entre el colombiano y el español. 

Lea también
Image
Vuelta a España 2025

Vuelta a España 2025: clasificación general tras la etapa 16

Ver más

Victoria de Colombia en la Vuelta a España 2025 

El ganador de un Tour de Francia y de un Giro de Italia celebró triunfo en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025, una victoria contundente del pedalista del INEOS Grenadiers, que en los metros finales atacó con velocidad y dejó sin opciones a Mikel Landa, quien intentó seguirle el paso, pero no pudo superarlo. 

Así las cosas, cuatro años, tres meses y siete días después, el pedalista nacido en Zipaquirá hace 28 años vuelve a ganar una etapa de ciclismo profesional en el circuito World Tour, victoria para el colombiano que nunca había ganado una etapa en la 'ronda ibérica'. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Egan Bernal

Egan Bernal

Imagen
Vuelta a España

Vuelta a España

Imagen

Etapas y recorrido de la Vuelta a España

Imagen

Ineos Grenadiers

Imagen
INEOS

INEOS

Imagen
Mikel Landa

Mikel Landa

Cargando más contenidos

Fin del contenido