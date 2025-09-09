[Video] Así fue el triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España

Continúan las acciones de la Vuelta a España 2025, donde este martes 9 de septiembre se llevó a cabo la etapa 16 de la carrera, donde el colombiano Egan Bernal fue protagonista haciendo parte de la fuga y llegando a disputar el triunfo de etapa con Mikel Landa (Soudal Quick-Step).

Cuando el pedalista del INEOS Grenadiers anticipaba un final en alto como se veía estipulado desde un principio, la organización de la carrera decidió acortar la etapa por algunas protestas ‘propalestina’ que se presentaban al final del recorrido, por eso, faltando 8 kilómetros para cruzar la meta se iban a registrar los tiempos.

