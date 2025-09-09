Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 10:43
[Video] Así fue el triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España
El pedalista colombiano se impuso con velocidad en el 'sprint' final.
Continúan las acciones de la Vuelta a España 2025, donde este martes 9 de septiembre se llevó a cabo la etapa 16 de la carrera, donde el colombiano Egan Bernal fue protagonista haciendo parte de la fuga y llegando a disputar el triunfo de etapa con Mikel Landa (Soudal Quick-Step).
Cuando el pedalista del INEOS Grenadiers anticipaba un final en alto como se veía estipulado desde un principio, la organización de la carrera decidió acortar la etapa por algunas protestas ‘propalestina’ que se presentaban al final del recorrido, por eso, faltando 8 kilómetros para cruzar la meta se iban a registrar los tiempos.
¡VAMOS EGAN BERNAL 🔥! A falta de solo 15 kilómetros el colombiano está adelante con un reducido grupo de 3 corredores.— Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) September 9, 2025
Egan quiere la etapa del día en #LaVuelta
¡Vamos carajo 💛💛💙❤️🔥!
pic.twitter.com/u4MQQuMqkY
🔥 Landa, Bernal and Afonso set off in pursuit of the stage victory— La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2025
🔥 Landa, Bernal y Afonso se marchan a por el triunfo de etapa
⛰ 2️⃣ 𝐀𝐋𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐃𝐎
1️⃣ 🇪🇸 @MikelLandaMeana - @soudalquickstep | 5 p.
2️⃣ 🇨🇴 @Eganbernal - @INEOSGrenadiers | 3 p.
3️⃣ 🇫🇷 Clément Braz… pic.twitter.com/07t4qVVNRh
Egan Bernal ganó con velocidad en el ‘sprint’ final
Un grupo de tres corredores encabezaba la carrera a falta de 14 kilómetros para llegar a la meta, allí, Egan Bernal viajaba con Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ) y el español Mikel Landa, sin embargo, el pedalista francés tuvo una desafortunada pinchadura en una de sus ruedas y perdió allí la chance del triunfo en la etapa.
Con el pelotón principal a casi 7 minutos de Egan Bernal y Mikel Landa, además de un grupo perseguidor a poco más de un minuto de aquellos corredores, la victoria se disputaría entre el colombiano y el español.
Momento del día: Egan Bernal enciende la ilusión al alcanzar a Mikel Landa en la fuga de la fuga!!— Mario Sabato (@mario_sabato) September 9, 2025
Sólo quedan los dos a falta de 15k con final en alto de 2da categoría!! #VamosEgan #ElJovenMaravilla #LaVueltaxRCN pic.twitter.com/U40ll6dqd8
Victoria de Colombia en la Vuelta a España 2025
El ganador de un Tour de Francia y de un Giro de Italia celebró triunfo en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025, una victoria contundente del pedalista del INEOS Grenadiers, que en los metros finales atacó con velocidad y dejó sin opciones a Mikel Landa, quien intentó seguirle el paso, pero no pudo superarlo.
Así las cosas, cuatro años, tres meses y siete días después, el pedalista nacido en Zipaquirá hace 28 años vuelve a ganar una etapa de ciclismo profesional en el circuito World Tour, victoria para el colombiano que nunca había ganado una etapa en la 'ronda ibérica'.
