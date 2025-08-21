[Video] Egan luce confiado y anuncia que va por el título de Vuelta a España

Este jueves 21 de agosto se efectuó la presentación de equipos en la Vuelta a España, y uno de los ciclistas que más llamó la atención fue Egan Bernal, quien oficiará como líder del Ineos Grenadiers, y apunta a ser uno de los candidatos para ganar el título en esta edición.

El ciclista colombiano aparece en su mejor forma luego del accidente que sufrió a inicios de 2022, y por tal motivo es que confía en pelear la clasificación general, y el equipo el ha dado la derecha, poniéndolo como líder.

Pues bien, Egan Bernal apareció este jueves luciendo el maillot de campeón nacional de ruta y ofreció unas declaraciones en las que no solo luce confiado, sino descansado y con aspiraciones de quedar en la historia como el primer colombiano que consigue las tres 'grandes' del ciclismo.

Declaraciones de Egan Bernal en la presentación de equipos de la Vuelta a España

Teniendo en cuenta que la ronda ibérica partirá en Italia, Egan Bernal habló en italiano, y reconoció que se trata de "mi segunda casa", puesto que vivió en ese país, y es muy recordado debido a que ganó el Giro en 2021.