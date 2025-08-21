Actualizado:
[Video] Egan luce confiado y anuncia que va por el título de Vuelta a España
El colombiano correrá como 'jefe de filas' del Ineos Grenadiers.
Este jueves 21 de agosto se efectuó la presentación de equipos en la Vuelta a España, y uno de los ciclistas que más llamó la atención fue Egan Bernal, quien oficiará como líder del Ineos Grenadiers, y apunta a ser uno de los candidatos para ganar el título en esta edición.
El ciclista colombiano aparece en su mejor forma luego del accidente que sufrió a inicios de 2022, y por tal motivo es que confía en pelear la clasificación general, y el equipo el ha dado la derecha, poniéndolo como líder.
Pues bien, Egan Bernal apareció este jueves luciendo el maillot de campeón nacional de ruta y ofreció unas declaraciones en las que no solo luce confiado, sino descansado y con aspiraciones de quedar en la historia como el primer colombiano que consigue las tres 'grandes' del ciclismo.
Declaraciones de Egan Bernal en la presentación de equipos de la Vuelta a España
Teniendo en cuenta que la ronda ibérica partirá en Italia, Egan Bernal habló en italiano, y reconoció que se trata de "mi segunda casa", puesto que vivió en ese país, y es muy recordado debido a que ganó el Giro en 2021.
De hecho, Bernal reconoció que está "muy feliz de estar acá", pues es uno de sus países favoritos y confía en que desde las primeras etapas se acoplará para meterse en carrera por el título de la Vuelta a España 2025.
Además, el colombiano le agradeció a un grupo de aficionados, pues dijo que "el club de fans era mi familia cuando estaba acá", y lo ayudó a acoplarse al país en términos deportivos y culturales para alcanzar su mejor versión profesional hace unos años.
La nómina del Ineos para la Vuelta a España 2025
El Ineos Grenadiers disputará la Vuelta a España 2025 con Egan Bernal, Brandon Rivera, Magnus Sheffield, Michal Kwiatkowski, Filippo Ganna, Lucas Hamilton, Victor Langellotti y Bob Jungels.
Cabe recordar que en esta edición la Vuelta a España también pasará por Italia, Francia y Andorra.
🇨🇴 @Eganbernal arrives at his second home full of ambition!— La Vuelta (@lavuelta) August 21, 2025
🇨🇴 @Eganbernal llega a su segunda casa con ganas de LIARLA 💥#LaVuelta25 pic.twitter.com/WBP1PvhAOr
