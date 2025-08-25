Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 07:51
Jonas Vingegaard, afectado por terrible robo en plena Vuelta a España
La jornada de este lunes tendrá desarrollo entre San Maurizio Canavese y Ceres, con un recorrido de 134,6 kilómetros.
La tercera etapa de la Vuelta a España tiene lugar durante este lunes 25 de agosto y se correrá entre San Maurizio Canavese y Ceres, donde hay una distancia de 134,6 kilómetros, un puerto de montaña intermedio de segunda categoría el final de cuarta.
De momento, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) marcha líder con un tiempo de 7:56:16, pero no todo es dicha para el corredor danés ni para su equipo, pues justo antes de la etapa de este lunes sufrió un robo que lo dejó realmente afectado.
Jonas Vingegaard y el Team Visma fueron robados en la Vuelta a España
El Team Visma anunció previo a la etapa que el camión de los mecánicos del equipo fue asaltado y terminaron robando varias motos, las cuales son clave para el buen desempeño de los ciclistas durante las fracciones.
A través de un comunicado en X (antes Twitter), la cuenta oficial del Team Visma | Lease a Bike informó acerca del hecho y las consecuencias del mismo, indicando a su paso que "la policía ha iniciado una investigación sobre el incidente".
Asimismo, el equipo neerlandés indició que "nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado para la tercera etapa", que probablemente no comprometerá el liderato parcial de Vingegaard.
No es la primera vez que los equipos de ciclismo sufren robos de esta magnitud en grandes vueltas, pues se ha convertido en una infortunada costumbre, inclusive, pues este tipo de hechos se han incrementado en los últimos tiempos.
En lo deportivo, Jonas Vingegaard viene de ganar la segunda etapa de la Vuelta a España y convertirse en líder, además es el mejor de la clasificación por puntos y el Team Visma | Lease a Bike lidera la clasificación por equipos.
🇪🇸 #LaVuelta25— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025
Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj
