Jonas Vingegaard, afectado por terrible robo en plena Vuelta a España

La tercera etapa de la Vuelta a España tiene lugar durante este lunes 25 de agosto y se correrá entre San Maurizio Canavese y Ceres, donde hay una distancia de 134,6 kilómetros, un puerto de montaña intermedio de segunda categoría el final de cuarta.

De momento, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) marcha líder con un tiempo de 7:56:16, pero no todo es dicha para el corredor danés ni para su equipo, pues justo antes de la etapa de este lunes sufrió un robo que lo dejó realmente afectado.

Puede leer: Movistar anunció su primer retiro de la Vuelta a España 2025

Jonas Vingegaard y el Team Visma fueron robados en la Vuelta a España

El Team Visma anunció previo a la etapa que el camión de los mecánicos del equipo fue asaltado y terminaron robando varias motos, las cuales son clave para el buen desempeño de los ciclistas durante las fracciones.

A través de un comunicado en X (antes Twitter), la cuenta oficial del Team Visma | Lease a Bike informó acerca del hecho y las consecuencias del mismo, indicando a su paso que "la policía ha iniciado una investigación sobre el incidente".