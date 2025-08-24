Vingegaard ganó la etapa 2 y es nuevo líder de la Vuelta a España

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) revalidó su condición de favorito al título al ganar este domingo 24 de agosto la etapa 2 de la Vuelta a España, que presentó el primer final en alto de la carrera.

La jornada, que contó con un recorrido de 159,5 kilómetros con salida en Alba y meta en Limone Piemonte, se definió en un emocionante embalaje en ascenso.

Vingegaard demostró una gran explosividad para superar en la línea de meta al italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek), que se ubicó en la segunda posición.

El podio lo completó el francés David Gaudú (Groupama - FDJ), mientras que el colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) se destacó al finalizar cuarto.