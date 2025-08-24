Actualizado:
Dom, 24/08/2025 - 10:59
Vingegaard ganó la etapa 2 y es nuevo líder de la Vuelta a España
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) revalidó su condición de favorito al título al ganar este domingo 24 de agosto la etapa 2 de la Vuelta a España, que presentó el primer final en alto de la carrera.
La jornada, que contó con un recorrido de 159,5 kilómetros con salida en Alba y meta en Limone Piemonte, se definió en un emocionante embalaje en ascenso.
Vingegaard demostró una gran explosividad para superar en la línea de meta al italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek), que se ubicó en la segunda posición.
El podio lo completó el francés David Gaudú (Groupama - FDJ), mientras que el colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) se destacó al finalizar cuarto.
La jornada en La Vuelta tuvo un comportamiento tranquilo en los primeros kilómetros, sin embargo, en la recta final, en el ascenso al Limone Piemonte la fuerte lluvia cambió las condiciones en el pelotón de favoritos.
Al final, el Visma Lease a Bike impuso un fuerte ritmo para seleccionar el pelotón en el ascenso.
El italiano Giulio Ciccone intentó sorprender con un ataque dentro del último kilómetro, pero Jonas Vingegaard respondió para superarlo justo en la línea de meta y además de lograr la victoria se convirtió en el nuevo líder.
Clasificación general de la Vuelta España - Etapa 2
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike9 3H47´14´´
2. Giulio Ciccone (Lidl Trel) 4''
3. David Gaudu (Groupama FDJ) 6''
4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) 10''
5. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 12''
6. Félix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 12''
7. Jai Hindley (Red Bull Bora hansgrohe) a 12''
8. Juan Ayuso (UAE Team Emmirates) a 12''
9. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 12''
10. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) a 12''
Fuente
Antena 2