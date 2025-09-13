Vingegaard ganó la etapa 20 y es el virtual campeón de la Vuelta a España

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en la vigésima y penúltima etapa de la Vuelta a España disputada entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, triunfo que le asegura el maillot rojo de la presente edición a falta de una jornada final de trámite.



Vingeggard atacó a 1,2 km de la cima y venció con un tiempo de 3h.56.23, seguido por su compañero Sepp Kuss a 11 segundos y el australiano Jai Hindley a 13.

El danés asegura el maillot rojo con una ventaja de 1,16 sobre Joao Almeida y 3.11 respecto al británico Tom Pidcock.



Este domingo se disputa la vigésimoprimera y última etapa entre Alalpardo y Madrid, de 103 kilómetros.