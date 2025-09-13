Actualizado:
Sáb, 13/09/2025 - 10:36
Vingegaard ganó la etapa 20 y es el virtual campeón de la Vuelta a España
El danés demostró en la penúltima etapa que está cada vez más cerca del quedarse con el título en la Vuelta a España.
El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en la vigésima y penúltima etapa de la Vuelta a España disputada entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, triunfo que le asegura el maillot rojo de la presente edición a falta de una jornada final de trámite.
Vingeggard atacó a 1,2 km de la cima y venció con un tiempo de 3h.56.23, seguido por su compañero Sepp Kuss a 11 segundos y el australiano Jai Hindley a 13.
El danés asegura el maillot rojo con una ventaja de 1,16 sobre Joao Almeida y 3.11 respecto al británico Tom Pidcock.
Este domingo se disputa la vigésimoprimera y última etapa entre Alalpardo y Madrid, de 103 kilómetros.
ASÍ QUEDÓ LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA VUELTA A ESPAÑA TRAS LA ETAPA 20
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 72h53'57''
2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 1'16''
3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 3'11''
4. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3'41''
5. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) a 5'55''
6. Giulio Pellizarri (Red Bull Borahansgrohe) a 7'23''
7. Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) a 7'45''
8. Félix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 7'50''
9. Torstein Traeen (Bahrain Victorious) a 9'48''
