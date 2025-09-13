Cargando contenido

Jonas Vingegaard, Vuelta a España 2025
Jonas Vingegaard, Vuelta a España 2025
AFP
Vuelta a España
Actualizado:
Sáb, 13/09/2025 - 10:36

Vingegaard ganó la etapa 20 y es el virtual campeón de la Vuelta a España

El danés demostró en la penúltima etapa que está cada vez más cerca del quedarse con el título en la Vuelta a España.

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en la vigésima y penúltima etapa de la Vuelta a España disputada entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, triunfo que le asegura el maillot rojo de la presente edición a falta de una jornada final de trámite.

Vingeggard atacó a 1,2 km de la cima y venció con un tiempo de 3h.56.23, seguido por su compañero Sepp Kuss a 11 segundos y el australiano Jai Hindley a 13.

Vea también: Vuelta a España 2025: clasificación general tras la etapa 20

El danés asegura el maillot rojo con una ventaja de 1,16 sobre Joao Almeida y 3.11 respecto al británico Tom Pidcock.

Este domingo se disputa la vigésimoprimera y última etapa entre Alalpardo y Madrid, de 103 kilómetros. 

Lea también
Image
Vuelta a España 2025

Toman decisión inesperada en al Vuelta a España: alerta total

Ver más

ASÍ QUEDÓ LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA VUELTA A ESPAÑA TRAS LA ETAPA 20

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 72h53'57'' 

2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 1'16''

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 3'11''

4. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3'41'' 

5. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) a 5'55'' 

6. Giulio Pellizarri (Red Bull Borahansgrohe) a 7'23'' 

Le puede interesar: Vuelta a España: así van los colombianos en la general tras la etapa 20

7. Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) a 7'45'' 

8. Félix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 7'50''  

9. Torstein Traeen (Bahrain Victorious) a 9'48'' 

🚴‍♂️ Etapa 20 EN VIVO | Vuelta a España 2025🔴
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Vuelta a España

Vuelta a España

Imagen

Jonas Vingegaard

Imagen

Vuelta a España hoy

Cargando más contenidos

Fin del contenido