Vingegaard no se encuentra bien: en riesgo título de Vuelta a España

Cada vez falta menos para que llegue a su fin una nueva edición de la Vuelta a España y en el marco de la etapa 17, el cual estuvo marcado por la dureza del recorrido de la carrera como por el telón tenso de las recientes protestas pro-palestinas, el joven italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-Hansgrohe) protagonizó una victoria memorable.

El italiano de 21 años lanzó un potente ataque a 3,5 km de la meta y se impuso en solitario con una ventaja de 16 segundos sobre Tom Pidcock y 18 sobre Jai Hindley. Sin embargo, entre las grandes sorpresas se vio a un Jonas Vingegaard a quien parece que ya le está cobrando factura el desgaste de mantener el maillot rojo y el cual también expresó que no estaba satisfecho por lo que había hecho en esta última jornada.

Vingegaard no se guardó nada tras mal momento en la etapa 17

La etapa 17 de la Vuelta a España 2025 dejó un sabor agridulce para Jonas Vingegaard, líder sólido de la clasificación general. El danés no protagonizó ataques ni fue protagonista en la parte final del exigente ascenso al Alto de El Morredero, pero supo defender con inteligencia su posición y mantener la camiseta roja.

Aunque no tuvo su mejor rendimiento, Vingegaard finalizó en la cuarta posición de la jornada, a 20 segundos del vencedor, el italiano Giulio Pellizzari, quien se llevó una victoria memorable en solitario. El ciclista del Visma-Lease a Bike reconoció al término de la carrera que su desempeño estuvo lejos de lo esperado, aunque valoró de manera positiva el hecho de haber salido de una etapa tan dura sin perder tiempo frente a sus rivales directos, pero aún así se preocupa por perder el título en las etapas definitivas, ya que Almeida lo sigue muy de cerca.