Vingegaard revela plan para dominar la Vuelta a España de inicio a fin

La Vuelta a España 2025 está lista para levantar el telón y con ella llega una edición marcada por un gran ausente: Tadej Pogacar. El esloveno, campeón de Giro y Tour en la presente temporada, decidió bajarse de la ronda ibérica para enfocar su calendario hacia el Mundial de ruta y el próximo año, dejando un vacío importante en la lista de favoritos. Esta ausencia, sin embargo, también abre la puerta a un nombre que se impone con autoridad: Jonas Vingegaard.

El danés, doble campeón del Tour de Francia, se perfila como el gran aspirante a conquistar la corona en suelo español. Con un recorrido exigente que incluye etapas de alta montaña en los Pirineos, llegadas explosivas en la meseta y contrarrelojes que pueden marcar diferencias, el líder del Visma Lease a Bike cuenta con un terreno propicio para desplegar su habitual capacidad de resistencia y sus ataques fulminantes en ascensos prolongados.

Los equipos rivales saben que detener al escandinavo no será sencillo. A su favor tiene no solo el respaldo de una escuadra sólida, sino también el impulso anímico de una temporada donde ha mantenido una regularidad envidiable. En ausencia de Pogacar, el danés aparece como el ciclista con mayor jerarquía para marcar el rumbo de la carrera desde las primeras etapas.

A partir de las declaraciones filtradas en los últimos días, Vingegaard ha dejado claro que su intención es “barrer con la competencia de inicio a fin”. La estrategia que planea el danés pasaría por establecer diferencias tempranas en la clasificación general, aprovechando las primeras etapas de montaña y la contrarreloj inicial. Con ello, su objetivo será obligar a sus principales rivales a correr a la defensiva, acumulando desgaste antes de llegar a las semanas más decisivas.

En ese escenario, las amenazas más serias para sus aspiraciones se concentran en dos nombres. El primero es Joao Almeida, designado por el UAE Team Emirates como líder absoluto tras la ausencia de Pogacar. El portugués ha demostrado un crecimiento notable en grandes vueltas, con una resistencia sólida en la montaña y un motor capaz de sostener un ritmo constante en las etapas largas. Su desafío estará en resistir los ataques explosivos del danés en los ascensos más duros.

El otro gran contendiente es Primoz Roglic, ahora jefe de filas del BORA-Hansgrohe. El esloveno, campeón de la Vuelta en tres ocasiones, conoce a la perfección los secretos de la ronda ibérica y su capacidad de recuperación lo convierte en un rival peligroso en la última semana. Aunque la relación deportiva con Vingegaard terminó en el pasado tras compartir equipo en el Visma, el duelo entre ambos promete ser uno de los atractivos centrales de esta edición.

La Vuelta 2025, entonces, se presenta con un guion claro: un favorito sólido en Jonas Vingegaard, un par de retadores de peso como Almeida y Roglic, y un recorrido exigente que no dará respiro. Sin Pogacar en la línea de salida, el protagonismo recae en un danés que no solo busca sumar una nueva gran vuelta a su palmarés, sino hacerlo con un dominio absoluto que confirme su lugar como el ciclista más dominante del presente.