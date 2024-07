Vingegaard tomó decisión para la Vuelta a España: él mismo lo confirmó

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), doble ganador del Tour de Francia y segundo en la edición que finalizó este domingo en Niza, aseguró que no participará en la próxima edición de la Vuelta a España que comienza el 17 de agosto en Lisboa.



"No voy a correr la Vuelta, es una carrera que me gusta, pero este año no estaré presente. Después de un año difícil tengo que descansar y ya veremos qué carreras hago hasta final de temporada", dijo Vingegaard en la rueda de prensa del podio del Tour.



Vingegaard fue segundo en la Vuelta 2023 en un podio copado por los hombres del Visma. El maillot rojo se lo llevó el estadounidense Sepp Kuus y la tercera plaza, el esloveno Primoz Roglic. EFE

Las sensaciones de Jonas Vingegaard tras el Tour de Francia 2024:

El danés Jonas Vingegaard afirmó que "ser segundo después de la caída" que sufrió en la Itzulia el pasado mes de abril "es aún mejor que ganar el Tour cuando todo iba perfecto", y confirmó que no estará presente en la Vuelta a España 2024.

"Ha sido estupendo volver a este nivel tan elevado después de la caída de abril en la Itzulia. Ese problema no fue agradable, pero ahora volver siendo segundo es algo extraordinario. Más incluso que ganar el Tour cuando todo iba perfecto. Dentro de una semana aún estaré más orgulloso", dijo el ganador del Tour en 2022 y 2023.



Para el jefe de filas del Visma Lease a Bike lo más destacable del Tour "ha sido la lucha con Pogacar y Evenepoel, y volver al pelotón sin tener miedo por correr, al hacer las bajadas, o seguir el ritmo del pelotón".



"Estuve siempre muy concentrado y todo fue bien. He ido mejorando día a día", precisó.



"La preparación esta vez no ha sido ideal, por lo que será un punto a mejorar, aunque los más importante será no romperme ningún hueso ni lesionarme el pulmón, y evitar accidentes y mejorar en general", admitió.



Después de 12 días hospitalizado en Vitoria tras el accidente en la Itzulia, la forma mostrada en el Tour y la segunda plaza ha supuesto para Vingegaard una inyección de moral para el futuro.



"Me da confianza la preparación que he hecho. Solo tuve mes y medio, no fue ideal, y estuve 12 días en el hospital, sin salir de la cama, no me dejaban, y así se pierde mucha condición. El año que viene estaré mejor", comentó.

También reconoció Vingegaard que al cansancio físico había que añadir el mental.



"Mentalmente también estaba muy cansado, no tuve descanso desde noviembre, entre entrenamientos, el tema de la nutrición, luego la caída, la recuperación.... por eso llegar al Tour y ser segundo me parece increíble", insistió.



Vingegaard desveló el momento en que vio que no podría renovar el título.



"En Isola estaba agotado a mitad de etapa, me di cuenta de que apenas podía seguir el ritmo de Pogacar y Evenepoel. Me dí cuenta de que así este año no podría ganar", señaló.



Respecto a futuras carreras, Vingegaard afirmó con rotundidad que no estará presente en la Vuelta a España.



"Es una carrera que me gusta, pero este año no iré, tengo que descansar. Ya veremos qué carreras hago", concluyó.