Egan Bernal asegura que llegó su mejor día y advierte en la general de la Vuelta

Egan Bernal, muy a pesar de las pasadas jornadas de la Vuelta a España, hoy se siente mucho mejor físicamente, con buenos ánimos y sensaciones de cara a la fracción del domingo donde intentará probar sus piernas para descontar en la general.

Aunque es difícil pelear por el título, sí podría ir por un podio o intentar ganar una etapa donde se sienta bien. El corredor dejó ver en declaraciones que su rendimiento en la fracción 14 fue buena, aunque no logró ataques fuertes, ve que retoma la confianza.

"Me sentí un poco mejor. Ha sido una subida extraña, era dura pero al mismo tiempo ayudaba bastante ir a rueda. Estoy contento porque pude llegar con los mejores, hasta el momento es mi mejor día", comentó en meta el líder del Ineos.

Por otro lado, analizó la etapa de montaña y lo que viene con un líder de gran fortaleza como Primoz Roglic, junto con una escuadra del Movistar Team que está detrás de él en la general de la mano de sus fichas 'Supermán' López y Enric Mas.

"Creo que ha sido una etapa bastante dura y todo el mundo, o al menos yo, tiene un poco de miedo a atacar y luego reventar. Hay que tener calma y calcular el esfuerzo, porque además había bastante viento y a ver dónde va uno cuando hay cinco Jumbos tirando", destacó.

Pese a que no se ve ganador de la competencia, su nivel va aumentando y por eso se siente bien. "Simplemente hay que ser realista, cuando uno no está, no está. Pero hoy me sentí relativamente bien. Mañana será otro tipo de etapa y las últimas etapas también son duras, así que habrá que esperar", concluyó.