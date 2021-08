Egan Bernal cuenta que cambiará de rol en el Ineos: ¡de capo a gregario!

Egan Bernal no ha tenido las mejores sensaciones en esta edición 2021 de la Vuelta a España, por este motivo el colombiano tomó una decisión a falta de una semana para el cierre de la competencia. Para el corredor todavía se puede pelear por el podio de la general, pero la ficha del Team Ineos no será él, o al menos él no lo ve así.

El de Zipaquirá cree que el de mejores condiciones es Adam Yates, así lo ha demostrado en las semanas anteriores al responder a los ataques de Roglic. Aunque es complicado luchar por el título de la Vuelta, pelear por un podio ante las figuras del Movistar Team sí se puede hacer. En este sentido, Egan está dispuesto a ayudar con todas sus fuerzas al británico en este último tramo.

No obstante, Bernal deja abierta una posibilidad de luchar si sus piernas le responden, pero resalta que su disposición es a colaborarle a Yates. "Los dos estamos muy dispuestos a ayudar al otro. De verdad antes de cada subida decimos 'si se siente bien yo le ayudo' y viceversa. Hay muy buena comunicación, yo estoy dispuesto a ayudarle a él y vamos a ver cómo nos vamos sintiendo día a día", dijo.

El colombiano analizó el nivel del otro capo del Ineos en esta carrera. "Adam se ha encontrado muy bien y ha logrado cazar unos segundos, es muy bueno moralmente y es muy fuerte porque los últimos kilómetros fueron muy duros. La verdad el grupo [de favoritos] iba muy rápido", remarcó.

Finalmente, Egan opinó sobre la no continuidad de Jonathan Narváez como gregario en la carrera. "La verdad no sabía que Jonathan se había retirado hasta que me informaron en carrera, no sé el motivo todavía", concluyó.