Egan Bernal y una difícil confesión en la Vuelta: "Estamos todos reventados"

El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) dijo este jueves que la etapa reina de la 76 Vuelta a España, con final en el Altu d'El Gamoniteiru, respondió a lo esperado porque llegaron "todos reventados".

"Me quedaba en la primera subida y no sé cómo he hecho para aguantar con los de delante al final", afirmó.



Bernal felicitó a su compatriota Miguel Ángel López (Movistar) por su victoria en la etapa. "Me alegro mucho", señaló.

El colombiano Miguel Ángel López (Movistar) ganó en solitario la etapa reina de la Vuelta, disputada entre Salas y el Altu d'El Gamoniteiru, de 162,6 km, en la que el esloveno Primoz Roglic, segundo clasificado, mantuvo el jersey rojo.



López, el más ambicioso entre los hombres de la general, atacó a 5 kilómetros de meta para alcanzar al español David de la Cruz, que marchaba escapado, y lanzarse en esfuerzo solitario hasta la victoria, que logró con un tiempo de 4h.41.21, a una media de 34,7 km/h.



A 14 segundos entró Roglic, quien sumó 6 segundos de bonificación, y a 20 cruzó la línea Enric Mas, precediendo al colombiano Egan Bernal, que lo hizo a 22.

En la general, Roglic sigue al mando con 2.30 sobre Mas y 2.53 respecto a López.



Este viernes se disputará la decimonovena etapa, entre Tapia de Casariegos y Monforte de Lemos, de 191,2 km.