"Estamos esperando al Egan ganador del Tour y el Giro": críticas al colombiano

Egan Bernal no ha tenido el mejor rendimiento posible en la presente edición de la Vuelta a España. Él mismo ha admitido que no se encuentra en el mejor estado de forma para intentar un ataque y mover la clasificación general. Sin embargo, el corredor colombiano se mantiene en la lucha para conservar la camiseta blanca de mejor joven.

No obstante, para muchos ha sido sorpresivo no tenerlo en la pelea por la camiseta roja, por eso el histórico Pedro 'Perico' Delgado opinó al respecto en charla con 'Carrusel Deportivo'. El legendario pedalista español, ganador de dos Vueltas a España y un Tour de Francia, se preguntó por qué el de Zipaquirá no demuestra lo mejor de su condición.

"Todos estamos esperando al Egan [Bernal] ganador del Tour de Francia y del Giro de Italia. Él es un corredor que puede estar cerca de Primoz Roglic. No obstante, ha reconocido que no tiene ese cambio de ritmo y, al no hacerlo, le cuesta trabajo enlazar con ese grupo y tiene que recuperar", dijo el español.

Por otro lado, también aseguró que normalmente los ciclistas que no llegan bien a una carrera mejoran su condición en la última semana cuando ya toman confianza y nivel; este es el momento preciso para buscar victorias de etapa, etc.

"Egan atacará cuando tenga el cambio de ritmo y las mejores sensaciones en sus piernas", puntualizó.

Tras este día de descanso, empezará una fuerte lucha en la lata montaña para definir el podio de la general individual. De las seis jornadas que faltan por correr, cuatro de ellas son de alta montaña con ascensos míticos que, sin duda, ayudarán a que los favoritos busquen ataques.