La razón por la que 'Supermán' López no descarta a Egan Bernal en la Vuelta

El día de descanso de la Vuelta a España llegó y los ciclistas se preparan para vivir la última gran semana que definirá el título de la carrera y el podio. Miguel Ángel López espera pelear para estar en los tres primeros de la carrera y analizó lo que ha vivido hasta el momento.

Asimismo, contó qué es lo que espera combatir en esta crucial semana definitiva de la competencia ibérica. Sobre sus rivales, 'Supermán' se refirió exactamente a Egan Bernal, quien es uno de los líderes del Ineos junto a Adam Yates.

"Ellos, viéndoles cómo han venido desarrollando la carrera [por Egan y Yates], han estado muy a la sombra y será por alguna razón. Los días importantes los han pasado sin problemas, afrontarán seguramente una tercera semana dando mucha batalla. No se ven aún descartados del todo. Eso es lo que tenemos, esperar un gran final de La Vuelta", opinó.

Respecto a la lucha por el podio de la ronda y el nivel mostrado por Primoz Roglic, López admitió que el esloveno es muy fuerte y la estrategia parece ser atacar desde muy lejos, pues el corredor del Jumbo Visma gana en el sprint.

"La única opción para mí es hacerlo de lejos, pero tienes que tener piernas. Hay posibilidades de ganar, pero se está haciendo muy larga esta Vuelta", puntualizó.

Finalmente, 'Supermán' habló sobre las bajas que ha tenido el Movistar Team, pues no ha sido fácil disputar la competencia sin ciclistas de la talla de Alejandro Valverde; sin embargo, lo han hecho bien y ahora tienen a dos fichas, como López y Mas, en la lucha por el podio.

"Nos faltan dos hombres y el resto ha tenido mucho desgaste para mantenernos ahí delante. Hay que tener respeto por las jornadas que quedan porque es lo más duro de LaVuelta. No sé cómo vamos a afrontarlas, pero nos da esa pequeña incertidumbre no tener al equipo completo. Todos estamos cansados. Estas dos semanas se han hecho largas y más por lo que te he ido contando", concluyó.