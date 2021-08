Landa baja la cabeza y señala la gran virtud de Roglic en la Vuelta a España

Mikel Landa, decimonoveno a 27 segundos del ganador de la etapa, aseguró que se ha "defendido" como "ha podido" en la subida final de la etapa de este jueves al Alto de la Montaña de Cullera, una ascensión "muy explosiva" para el corredor español del Bahrain.

Puede ver: Roglic es nuevo líder y Cort Nielsen se lleva la etapa 6 de la Vuelta a España



"Era muy explosiva he llegado muy justito, me he defendido como he podido", dijo el alavés, casi sin resuello aún, en la línea de meta.



Landa, noveno en la general ya a 1.12 del nuevo líder Primoz Roglic, admite que "un retraso" como ese "no es bueno" para él pero que cree que "hay sitio para recuperar" en una Vuelta en la que ve que "la gente viene del Tour con un buen golpe de pedal".

El danés Magnus Cort (EF Education Nippo) se ha impuesto en la sexta etapa de la Vuelta disputada entre Requena y el Alto de la Montaña de Cullera, de 158,3 kilómetros, en la que superó al esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), segundo clasificado y de nuevo maillot rojo.

Lea también: “Ya coroné esta vuelta”: Egan y sus coqueteos en plena Vuelta a España



Cort, de 28 años, remató la escapada del día con un ajustado triunfo, con el mismo tiempo que Roglic, 2 segundos de adelanto sobre el italiano Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) y 4 respecto al ruso Aleksandr Vlasov (Astana) y el español Enric Mas (Movistar).