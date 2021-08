Las opciones de 'Supermán' y Egan para quitarle la Vuelta a España a Roglic

La primera semana de la Vuelta a España 2021 dejó varias conclusiones en el panorama. La general individual al final terminó moviéndose a favor y en contra de muchos; no obstante, los colombianos están ahí metidos en el top 5 con opciones de hacer algo más.

Aunque se ve a un Primoz Roglic muy fuerte con el físico para aguantar ataques y el equipo para fortalecer su estrategia, hasta ahora se terminó la primera semana de competencia y en las próximas etapas cualquier cosa podría pasar. En ese aspecto, ¿cuáles son las opciones de los colombianos para pelear el título?

No cabe duda de que el momento de Egan Bernal no es bueno. Aunque es quinto a 1:52, no se le ve bien para responder una ofensiva o planear un ataque. Podría tener un nuevo aire tras el día de descanso, que a veces suele ayudar a los corredores que llegan con lo mínimo a las carreras de tres semanas.

Bernal ha admitido que no se siente de la mejor manera porque tras contagiarse de covid-19 no pudo entrenar como requería. Irá viendo en esta segunda semana si ayudará a Adam Yates o volverá a revivir pensando en la lucha por el podio.

Por otro lado, 'Supermán' López se encuentra en un buen estado y su ubicación es muy buena. El boyacense está tercero a 1:21 de Roglic, ha demostrado buena respuesta ofensiva en la montaña y sueña con mejorar para la segunda semana. Aunque Enric Mas pareciera ser la carta principal del Movistar Team, 'Supermán' asegura que los dos lucharán en pro del equipo y la misma carretera elegirá quién será el capo.

En el papel el panorama se ve difícil para los colombianos, pero muy a pesar de todo, Bernal y López están en la lucha en la Vuelta para conseguir mínimo un puesto en el podio.