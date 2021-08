Más retiros en el pelotón de la Vuelta a España

El español Omar Fraile (Astana), lesionado en la espalda, y el alemán Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), en baja forma, no han tomado la salida en la decimotercera etapa de la Vuelta que se disputa entre Belmez y Villanueva de la Serena, de 203,7 km.

Omar Fraile (Santurtzi, 31 años) sufrió una caída en la duodécima jornada con final en Córdoba en la que se golpeó con fuerza la espalda. Aunque llegó a meta, los dolores le han impedido seguir en carrera.

"Lamentablemente, después de la caída de ayer, la lesión en la espalda se agravó. Después de una noche sin dormir, el equipo médico decidió que Omar Fraile debía retirarse. Deseamos una rápida recuperación ", comunicó el equipo kazajo.

Por su parte, el alemán Maximilian Schachmann (Berlín, 27 años), doble ganador de la París Niza, tampoco salió en la decimotercera etapa debido a una evidente baja forma que le tenía en la general a más de 1.41 horas del líder.

"Estoy decepcionado por tener que dejar La Vuelta y el equipo prematuramente. Era un gran objetivo para esta temporada, y correrla en mal estado es muy decepcionante. Sufrí mucho los primeros días y esperaba que mejorar, pero lamentablemente mi forma no mejoró "

El director deportivo de la formación alemana, Steffen Radochla, se refirió a problemas musculares del corredor berlinés.

"Maximilian se ha sentido bastante mal los últimos días y no pudo dormir bien anoche. Tenía dolores musculares y no pudo seguir en carrera. No se recuperó del calor y el estrés de la etapa, así que no tenía sentido que saliera. Por su propio bien no lo dejamos salir ".