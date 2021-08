Mikel Landa, su estado de salud y futuro en la Vuelta a España: "Me he caído"

Mikel Landa (Bahrain) ha considerado el hecho de "ir todos muy nerviosos y muy juntos" en cabeza del pelotón la clave para el "enganchón" que ha provocado la caída de este miércoles en la etapa de La Vuelta 2021 con final en Albacete.

El español, uno de los favoritos para disputar la clasificación general, confesó tras correr la etapa 5 que estuvo involucrado en la caída que significó el gran revolcón en el pelotón. Por poco queda atrapado, pero supo resolver ese instante para seguir pedaleando; no obstante, quedó lastimado.

“Me he caído y me he dado un golpe en la mano, pero no parece nada”, aseguró Landa, quien espera estar en un buen nivel en las próximas jornadas para pelar por el podio, su máximo objetivo. "Íbamos todos muy nerviosos e imposible no irse al suelo. Son cosas que pasan...", puntualizó.

Por otro lado, el capo del Bahrain confesó que la fracción, que en el papel era de transición, fue muy complicada por los vientos, posibles cortes y nervios que al final generan caídas.