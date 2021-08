"No voy a volar mañana de repente": Egan responde si peleará podio en la Vuelta

El colombiano Egan Bernal (Ineos) recuperó 5 segundos en la general debido a un corte que se produjo en el pelotón en los últimos kilómetros, una renta "poco importante" según el ganador del Tour 2019 y del Giro 2021, quien tratará de "hacerlo lo mejor posible" en la jornada de montaña de este sábado.

"No pensé que fuera a haber tanta locura en el final, sólo quería estar bien ubicado. A falta de 3 km sentí el latigazo, iba en buena posición y fue cuando dijeron que el lote se había cortado miré hacia atrás, pero había un corredor detrás mío y no sabía cuántos estábamos ahí delante. Eran tres kilómetros y había que ir a tope", explicó.

El maillot blanco de mejor joven de la Vuelta restó importancia al tiempo ganado, sobre todo teniendo en cuenta que se encuentra a 2 minutos en la general del esloveno Primoz Roglic, líder real de la carrera.

"Son solamente cinco segundos, algo es algo, pero falta muchísimo, estando a más de dos minutos en la general tampoco ganar cinco segundos en una etapa llana es una gran cosa. Lo bueno es que llegué delante, no me caí y a ver cómo estoy mañana. Cinco segundos no significan mucho, hay que ser sinceros", señaló.

Respecto a la jornada de este sábado con final en el inédito Pico Villuercas, Bernal no espera muchos cambios en su rendimiento.

"De un día para otro no puede haber mucho cambio. No voy a volar mañana de repente, simplemente intentaré hacerlo lo mejor posible y que cuando llegue a casa tenga la satisfacción de que lo di todo", manifestó.