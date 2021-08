Roglic defiende su ataque en la etapa 10 de la Vuelta a España: Sin riesgos, no hay gloria

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) perdió el maillot rojo de líder de la Vuelta en la décima etapa en favor del noruego Odd Christian Eiking y además sufrió una caída sin consecuencias cuando marchaba escapado respecto al grupo de rivales directos.

En la bajada del Puerto de Almachar asumió riesgos que le provocaron la caída, circunstancia que el campeón olímpico de contrarreloj asumió con resignación e ironía: "Si no hay riesgos no hay gloria", dijo en meta.

"Me sentiría mejor si no me hubiera caído, pero estoy bien. Hubo algo de movimiento en la etapa, se trata de una competición. ¡Sin riesgos, no hay gloria! Me caí porque fui demasiado rápido en el descenso y la carretera estaba resbaladiza. pero estoy bien", comentó Roglic, ahora tercero en la general a 2.17 de Eiking.

Por su parte, el director del Jumbo Visma, Grischa Niermann se mostró "feliz" por haber perdido el jersey rojo de líder.

"Estamos felices por haber perdido la roja. De esa manera podremos ahorrar fuerzas y controlar la carrera. Sabíamos que la última parte de la subida era muy difícil y Primoz Roglic quería intentar algo allí. Subiendo fue todo bien, pero la bajada fue desafortunada. Parece que está bien, pero perdió la ventaja que tenía. No es un desastre, pero a la vez lo es. Es un pequeño problema en un muy buen día para nosotros", comentó.