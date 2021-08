Roglic manda en la general y Storer se llevó la etapa 7 de la Vuelta a España

Michael Storer (Team DSM) ganó la etapa 7 de la Vuelta a España tras un recorrido de alta montaña con un trayecto de 152 kilómetros. El líder de la general individual sigue siendo Primoz Roglic, que no sufrió en el último ascenso. Respecto a la clasificación general Egan Bernal descendió y ahora está en la sexta plaza a 41', mientras que Miguel Ángel López es cuarto a 36'. El segundo ahora es Felix Grobschartner a 8 del esloveno del Jumbo Visma.

Lucha de titanes en la etapa 7 de la Vuelta a España, jornada que estuvo llena de noticias por retiros de corredores importantes en la general, además de movimientos que hicieron temblar la clasificación.

La fracción empezó con la noticia de la no continuidad de Hugh Carthy, una de las cartas del EF que no dio más en lo físico; sin embargo, el susto del día ocurrió de la mano de Alejandro Valverde, que en una curva se fue al barranco y preocupó a todos los espectadores. Afortunadamente al español no le pasó nada, aunque los fuertes golpes recibidos le impidieron seguir en competencia.

Respecto a la carrera, varios ataques se dieron durante el recorrido. A falta de 30 kilómetros el pelotón aceleró y ciclistas como Richard Carapaz y Miguel Ángel López atacaron.

La fuga la protagonizaron Pavel Sivakov del Ineos, Michael Storer, Carlos Verona y Lawson Craddock. Aunque el lote apretó en busca de cortar diferencias, la potencia se calmó tras caída de Valverde. El pelotón se puso nervioso.

Seis puertos de montaña hicieron parte de la fracción. La jornada inició con el puerto de primera en La Llacuna, luego pasaron por la Benilloba (tercera), el Tudons (segunda), El Collao (segunda), el de Tibi (tercera) y el final fue en alto en el Balcón de Alicante de primera categoría.

Entretanto, la etapa 8 se disputará entre Santa Pola y La Manga del Mar Menor con 163 kilómetros en un perfil llano, con algunos repechos, pero sin importancia para los que luchan por la camiseta roja. Este será un día de sprinters previo al gran reto del domingo en otra 'guerra' en la montaña.