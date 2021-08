"Se me rompieron las piernas": Egan, cómo va de la espalda y el 'viacrucis' en la Vuelta

Egan Bernal no se esconde. El corredor del Ineos sigue reconociendo que no se encuentra en su mejor condición para pelearle a Roglic y a sus rivales del Movistar. Así se vio nuevamente en la etapa 11 de la Vuelta a España donde el esloveno demostró que es el máximo aspirante al título.

“Esto ha sido muy duro, fue muy rápida. Intente hacer lo mejor posible y se me rompieron las piernas. Dentro de todo se sufre, pero también se goza. No tengo ningún dolor de espalda, por fortuna. Hoy fue una jornada muy distinta al martes. Me sigue costando”, dijo Egan.

Cabe señalar que el nacido en Zipaquirá se encuentra sexto en la clasificación general a 4:46 del líder, el noruego Cristian Eiking, mientras que Roglic está a 1:56 y es el líder virtual de la Vuelta a España. Enric Mas y Miguel Ángel López, los dos ciclistas de la escuadra telefónica, están a 2:31 y 3:28, respectivamente.

"El final ha sido muy duro, la verdad, sobre todo en los último metros. La etapa ha sido bonita para verla en la televisión. En la llegada era importante estar adelante, pero también regular las fuerzas porque se hacía largo el repecho. Desde el primer día que llegué acá sabía que no estaba en mi mejor nivel, y así es difícil ganar la carrera", comentó sobre la etapa del miércoles.

Aunque Bernal ve reducidas sus opciones en la clasificación general, el ganador del Tour 2019 y del Giro 2021 no tira la toalla y anuncia que seguirá en la lucha, si bien las expectativas no sean demasiado ambiciosas.

"Mi objetivo sigue siendo dar lo mejor posible y lo intentaré. De cara a la última semana es muy complicado que de un día para otro llegue el mejor nivel, eso viene con la preparación de meses, pero hay que tener tranquilidad y ser consciente de las cosas".