"Veremos quién será el más fuerte": Roglic le sigue mandando mensajes a Egan

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), de nuevo líder de la Vuelta, admitió los merecimientos del danés Magnus Cort para ganar la etapa en la Montaña de Cullera y consideró el hecho de recuperar la roja como "una dulce sensación".

Le puede interesar: Vuelta a España: a cuánto quedó Egan de Roglic en la general tras etapa 6



"No, no estoy decepcionado en absoluto por no haber ganado la etapa. Magnus Cort Nielsen ha sido el más fuerte. Tenía muy buenas piernas y definitivamente se merecía la victoria. En cuanto a mí, no se trataba tanto de la victoria. En primer lugar, quería mantenerme a salvo, fuera de problemas y luego intentar disfrutar de esta escalada", señaló en meta el doble ganador de la Vuelta.



Roglic consiguió la segunda plaza, una bonificación de 6 segundos y aventajar en un puñado de segundos a todos sus rivales directos.

Vea también: “Roglic es muy fuerte”: Movistar reconoce la superioridad del esloveno en la Vuelta



"Al final, tenía buenas piernas e hice un pequeño esprint. Tener de nuevo la roja son dulces preocupaciones!. Veremos quién será el más fuerte en Santiago. Todavía queda un largo camino. Este es el comienzo e intentamos mantener el enfoque y hacer nuestro trabajo".