Llega la décima etapa de la Vuelta a España 2022, y con ella una contrarreloj individual, la cual podría representar algunas modificaciones en la clasificación general.

Será un tramo llano de 30.9 kilómetros entre y Alicante en donde los embaladores de nuevo podrán recuperar puestos importantes en la CG, recordando que el mejor colombiano es Miguel Ángel 'Superman' López (octavo).

Siga la Vuelta a España 2022 EN VIVO: Etapa 10; llega la Contrarreloj individual

Horarios de salida de los colombianos en la contrarreloj de la etapa 10

7:06 a.m.: Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates)

7:46 a.m.: Harold Tejada (Astana)

8:45 a.m.: Esteban Chaves (EF Education)

8:51 a.m.: Santiago Buitrago (Bahrain)

9:15 a.m.: Sergio Higuita (BORA)

9:17 a.m.: Rigoberto Urán (EF Education)

9:41 a.m.: Miguel Ángel López (Astana)