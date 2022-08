Vuelta a España 2022: Horario y orden de salida de la primera etapa

Todo está listo para que arranque este viernes 19 de agosto la edición 77 de la Vuelta a España. La primera etapa será una contrarreloj por equipo de 23.3 kilómetros por las calles de Utrecht en los Países Bajos.

El recorrido de la fracción será totalmente plano, por lo que el equipo que cuenta con mayor coordinación será el que tenga mejores resultados en la jornada.

El Burgos BH será la primera escuadra en tomar la partida a las 11:30 de la mañana, hora colombiana. A partir del primer equipo, los restantes iniciarán su participación cada cuatro minutos.

Los conjuntos de los colombianos comenzarán la 'crono' de la siguiente manera:

EF Education Easy Post - 11:58 A.M.

Bahrain Victorious - 12:10 P.M.

Bora Hansgrohe - 12:30 P.M.

UAE Team Emirates - 12:34 P.M.

Astana Qazaqstan Team - 12:38 P.M.

Horario y orden de salida en la etapa 1 de la Vuelta a España:

Burgos BH - 11:30 A.M.

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux - 11:34 A.M.

Israel Premier Tech - 11:38

Groupama FDJ - 11:42 A.M.

Team Arkéa samsic - 11:45 A.M.

Cofidis - 11:50 A.M.

Euskaltel Euskadi - 11:54 A.M.

EF Education Easy Post - 11:58 A.M.

Team BikeExchange Jayco - 12:02 P.M.

AG2R Citroen - 12:06 P.M.

Bahrain Victorious - 12:10 P.M.

Lotto Soudal - 12:14 P.M.

Alpecin Deceuninck - 12:18 P.M.

Kern Pharma - 12:22 P.M.

Team DSM - 12:26 P.M.

Bora Hansgrohe - 12:30 P.M.

UAE Team Emirates - 12:34 P.M.

Astana Qazaqstan Team - 12:38 P.M.

Trek Segafredo - 12:42 P.M.

Ineos Grenadiers - 12:46 P.M.

Quick Step Alpha Vinyl Team - 12:50 P.M.

Movistar - 12:54 P.M

Jumbo Visma - 12:58 P.M.