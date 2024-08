Vuelta a España 2024: favorito al título genera serias dudas

El ciclista esloveno Primoz Roglic está listo para liderar al Red Bull - BORA - hansgrohe en la edición 79 de la Vuelta a España que dará inicio este sábado 17 de agosto con una contrarreloj individual de 12 kilómetros desde Lisboa hasta Oeiras.

Roglic afrontará la carrera española con el objetivo de conquistar por cuarta ocasión la clasificación general e igualar a Roberto Heras como los máximos ganadores de la prueba.

Lea también: Vuelta a España 2024: los dos colombianos que mejor terminarían en la general

Sin embargo la presencia del esloveno ha despertado algunas dudas con respecto a su verdadero estado de forma, teniendo en cuenta que el pasado 12 de julio se vio obligado a retirarse del Tour de Francia luego de una seguidilla de caídas.

Días después de abandonar la 'Grande Boucle' se conoció que Roglic sufrió una fractura de la tercera vértebra lumbar.

"Más estudios tras la caída en el 'tdf' (Tour de Francia) mostraron una fractura no desplazada de la lwk3 (tercera vértebra lumbar) ... Así, la semana pasada me estuve recuperando en el Red Bull Athlete Performance Center, donde me cuidaron lo mejor posible...", señaló el ciclista en su página de Instagram.

Le puede interesar:

Sin embargo, el esloveno se recuperó y fue alineado en la nómina del Red Bull - BORA - hansgrohe como principal líder para disputar la general.

Desde que abandonó el Tour de Francia, Primoz Roglic no disputó ninguna prueba oficial y solo realizó entrenamientos específicos.

"Ha ganado la clasificación general de la Vuelta en tres ocasiones, además de una docena de etapas. El sábado, Primož Roglič no solo celebrará su regreso a su Gran Vuelta favorita, sino también su regreso a las carreras. Desde que dejó el Tour de Francia, el líder de Red Bull - BORA - hansgrohe se ha estado preparando para el inicio de la Vuelta y recientemente pasó dos semanas y media en un campamento de altura", explicó el Red Bull - BORA - hansgrohe.

Opciones del Red Bull - BORA - hansgrohe en caso de que Roglic no pueda

En caso de que Primoz Roglic no alcance su mejor rendimiento en la Vuelta a España, el Red Bull - BORA - hansgrohe tiene en su nómina a dos grandes opciones para disputar la general.

Se trata del colombiano Daniel Felipe Martínez, quien fue segundo en el Giro de Italia 2024, y el ruso Aleksandr Vlásov, que no ha podido obtener los mejores resultados en el año, hasta el punto de retirarse del Tour de Francia.