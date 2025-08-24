Actualizado:
Dom, 24/08/2025 - 11:00
Vuelta a España 2025: así está clasificación general tras la etapa 2
La jornada de este domingo contó con un recorrido de 159,5 kilómetros.
Una vibrante jornada se vivió este domingo 24 de agosto en la etapa 2 de la Vuelta a España, que contó con un recorrido de 159,5 kilómetros con inicio en Alba y meta en puerto de montaña de segunda categoría en Limone Piemonte.
El primer final en alto de la carrera puso a prueba al grupo de favoritos y dejó a un nuevo líder en la clasificación general.
Se trata del danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), quien revalidó su condición de máximo favorito al título al quedarse con la victoria del día.
Vingegaard se impuso en un emocionante embalaje en ascenso en el que superó cerca de la línea de meta al italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek), que se quedó con el segundo lugar.
El podio lo completó el francés David Gaudu (Groupama FDJ) y la cuarta casilla fue para el colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers).
Estos cuatro pedalistas también escalaron posiciones en la general a ocupar las casillas de privilegio.
Clasificación general de la Vuelta España - Etapa 2
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike9 3H47´14´´
2. Giulio Ciccone (Lidl Trel) 4''
3. David Gaudu (Groupama FDJ) 6''
4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) 10''
5. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 12''
6. Félix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 12''
7. Jai Hindley (Red Bull Bora hansgrohe) a 12''
8. Juan Ayuso (UAE Team Emmirates) a 12''
9. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 12''
10. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) a 12''
Fuente
Antena 2