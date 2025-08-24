Vuelta a España 2025: así está clasificación general tras la etapa 2

Una vibrante jornada se vivió este domingo 24 de agosto en la etapa 2 de la Vuelta a España, que contó con un recorrido de 159,5 kilómetros con inicio en Alba y meta en puerto de montaña de segunda categoría en Limone Piemonte.

El primer final en alto de la carrera puso a prueba al grupo de favoritos y dejó a un nuevo líder en la clasificación general.

Se trata del danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), quien revalidó su condición de máximo favorito al título al quedarse con la victoria del día.