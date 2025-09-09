Vuelta a España 2025: así están los colombianos en la general tras etapa 16

Con Jonas Vingegaard que está entrando a la última semana de la Vuelta a España como el ciclista a vencer, este martes 9 de septiembre volvieron a rodar las bicicletas por las calles españolas después de una jornada de descanso el lunes 8. La carrera contó con un trazado desde Poio a Mos Castro de Herville.

El regreso a la competencia no fue para nada sencillo con el abandono de Víctor Campenaerts que se bajó de la carrera en los primeros tramos de la etapa 16. Una fracción complicada con un exigente recorrido de más de 168 kilómetros con constantes ascensos. La media montaña iba a cambiar bastante el escalafón de la clasificación general.

La carrera cuenta con la presencia de ciclistas colombianos. Nairo Quintana se bajó de la Vuelta a España por una caída en la Vuelta a Burgos que antecedió esta carrera. Sergio Andrés Higuita también se vio obligado a salir en las primeras etapas. Sin ellos dos, Harold Tejada, Egan Bernal, Santiago Buitrago, Juan Martínez y Brandon Rivera componen la representación cafetera.

ASÍ LE FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA ETAPA 16: EGAN BERNAL CORONÓ FRACCIÓN

Era el día esperado para el deporte colombiano, era la fracción para hacer historia. Colombia llevaba esperando dos años para que un ciclista ganara una fracción. La última ocasión fue Einer Rubio en 2023 durante la etapa 13 del Giro de Italia.

Egan Bernal tuvo que esperar cuatro años y tres meses para volver a dar un golpe y quedarse con una victoria en la etapa 16 de la Vuelta a España. El ciclista de Zipaquirá aceleró, se tomó confianza en el frente de la carrera y logró revalidar lo hecho en los 168 kilómetros recorridos.

Pedaleando al lado de Mikel Landa, Egan Bernal se quedó con la victoria con un tiempo de 3:35:10. El español llegó al mismo tiempo, pero fue el colombiano quien coronó la fracción. Harold Tejada fue el más cercano de los cafeteros a 5:52 en la casilla 18.

Detrás de Harold Tejada llegaron Santiago Buitrago en la posición 31 a más de seis minutos de Egan Bernal. En la casilla 117 estuvo Juan Martínez y en la 152 quedó Brandon Rivera.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS COLOMBIANOS EN LA VUELTA A ESPAÑA

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 61H16'35''

2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 48''

3. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2'38''

4. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3'10"

5. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) 4'21''

6. Félix Gall (Decathlon AG2R) a 4'24''

7. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) 4'53''

8. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 4'54'' Sepp Kuss (Team Visma) a 5'46''

9. Torstein Traeen a 6'33''

10. Junior Lecerf (Soudal Quick Team) a 8'04''

---

12. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 9'36''

13. Harold Tejada (XDS Astana) a 11'48''

19. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 29'46''

50. Juan Martínez a 1 h 39 min 59 s

61. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) a 1h 57'00''