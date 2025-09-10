Vuelta a España 2025: así están los colombianos en la general tras etapa 17

Este miércoles continuaron las emociones de la Vuelta a España 2025, la última competencia más importante según el calendario ciclístico en el año. Jonas Vingegaard sigue dando de qué hablar al entrar a esta última semana como el líder de la general y su triunfo puede estar muy cerca, teniendo en cuenta que la carrera finalizará el domingo 14 de septiembre.

En ese sentido, el ciclista danés es el gran rival a vencer para los demás ciclistas en una etapa crucial de montaña con un corto recorrido a diferencia de las anteriores jornadas de 143 kilómetros entre O Barco de Valdeorras como el punto de partida y el Alto de El Morredero, en Ponferrada como la línea de meta.

Durante el tramo final, los ciclistas enfrentaron la gran subida en el Alto de El Morredero en una jornada evidentemente ideal para los escaladores que querían arañar segundos con respecto a Jonas Vingegaard.

Tras la victoria de la etapa 16 de Egan Bernal, el colombiano esperaba volver a dar otro golpe sobre la mesa para acercarse al top 10 de ciclistas en la clasificación general. Su victoria tuvo que esperar cuatro años y tres meses después de su última victoria de una fracción.

Además de Egan Bernal, la Vuelta a España también cuenta con el protagonismo de Harold Tejada, Santiago Buitrago, Juan Martínez y de Brandon Rivera que también aspiran por meterse en la parte alta de la clasificación general.

ASÍ LES FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA ETAPA 17 DE LA VUELTA A ESPAÑA

Terminó la carrera con el triunfo de Giulio Pellizzari que superó al inglés Tom Pidcock en la línea de meta. A diferencia de la fracción 16 que terminó con victoria por parte de Egan Bernal, los colombianos no pudieron brillar mucho en las primeras posiciones de la carrera, ni mucho menos en la general donde no pudieron descontar tiempo.

Y es que, el mejor colombiano de la etapa 17 fue Harold Tejada en la casilla 13 a 4:08 del líder Giulio Pellizzari. El más cercano a Tejada fue Santiago Buitrago que terminó de 17 a 4:26 de Pellizzari.

Brandon Rivera, Egan Bernal y Juan Martínez llegaron al mismo tiempo. Rivera fue 113, Egan lo siguió y Martínez fue 117 en la carrera con un tiempo de 23:45 de Giulio Pellizzari.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS COLOMBIANOS EN LA VUELTA A ESPAÑA

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 64H53'55''

2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 50''

3. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2'28''

4. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3'04"

5. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) 3'51''

6. Félix Gall (Decathlon AG2R) a 4'57''

7. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) 4'59''

8. Sepp Kuss (Team Visma) a 6'24''

9. Torstein Traeen (Bahrain Victorious) a 7'06''

10. Matteo Jorgensen (Team Visma) a 10:16

---

12. Harold Tejada (XDS Astana) a 15'36''

15. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 33'01''

16. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 33'52''

54. Juan Martínez a 2 h 03 min 24 s

64. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) a 2h 20'25''