Vuelta a España 2025: así quedó la clasificación general tras la etapa 14
El ascenso final de primera categoría no generó modificaciones en la CG de la ronda ibérica.
La etapa 14 de la Vuelta a España 2025 se disputó este sábado 6 de septiembre sobre un trayecto de 135,9 kilómetros entre Avilés y La Farrapona - Lagos de Somiedo, con dos exigentes puertos intermedios y un ascenso final que definió la jornada. Hubo algunos movimientos en la clasificación general. La victoria fue de Marc Soler (UAE Team Emirates) y la lucha por el podio fue digna de una 'grande'.
El día comenzó con una noticia amarga para el ciclismo colombiano: Sergio Andrés Higuita (XDS Astana) no tomó la partida. El pedalista, que ya arrastraba problemas de salud previos a la Vuelta, no pudo continuar en competencia y se despidió de la ronda ibérica.
En lo estrictamente deportivo, la etapa ofrecía un terreno perfecto para movimientos ofensivos de los favoritos al título y de quienes luchan por la camiseta de la montaña. Tanto el Visma | Lease a Bike como el UAE Team Emirates acapararon la atención por las tácticas que desplegarían a lo largo del recorrido.
El español Marc Soler fue protagonista absoluto de la jornada al consolidarse en la fuga y sostener un paso firme hasta el final, logrando el triunfo con un tiempo de 3:48:22.
Detrás de Soler cruzaron Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) y Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG), a 39 y 43 segundos, respectivamente.
En ese orden de ideas, en cuanto a la clasificación general, se presentaron ajustes en las diferencias de tiempo entre los principales candidatos al título y quienes buscan un lugar en el podio, aunque sin alteraciones en el orden de las posiciones.
Clasificación general de la Vuelta a España - Etapa 14
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - 53:19:49
2. Joao Almeida (Visma Lease a Bike) a 48''
3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2'38''
4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) a 3'10''
5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 3'30''
6. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 4'21''
7. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) a 4'53''
8. Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) a 5'46''
9. Torstein Traeen (Bahrain Victorious) a 6'33''
10. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 8'52''
Detalles de la etapa 15 de la Vuelta a España 2025
La Vuelta continuará este domingo 7 de septiembre con la etapa 15, entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, sobre 167,8 kilómetros. El trazado incluirá dos ascensos intermedios —uno de primera y otro de segunda categoría— antes de un cierre en terreno plano, ideal para definir al sprint.
