Vuelta a España 2025: así quedó la clasificación general tras la etapa 14

La etapa 14 de la Vuelta a España 2025 se disputó este sábado 6 de septiembre sobre un trayecto de 135,9 kilómetros entre Avilés y La Farrapona - Lagos de Somiedo, con dos exigentes puertos intermedios y un ascenso final que definió la jornada. Hubo algunos movimientos en la clasificación general. La victoria fue de Marc Soler (UAE Team Emirates) y la lucha por el podio fue digna de una 'grande'.

El día comenzó con una noticia amarga para el ciclismo colombiano: Sergio Andrés Higuita (XDS Astana) no tomó la partida. El pedalista, que ya arrastraba problemas de salud previos a la Vuelta, no pudo continuar en competencia y se despidió de la ronda ibérica.

En lo estrictamente deportivo, la etapa ofrecía un terreno perfecto para movimientos ofensivos de los favoritos al título y de quienes luchan por la camiseta de la montaña. Tanto el Visma | Lease a Bike como el UAE Team Emirates acapararon la atención por las tácticas que desplegarían a lo largo del recorrido.

El español Marc Soler fue protagonista absoluto de la jornada al consolidarse en la fuga y sostener un paso firme hasta el final, logrando el triunfo con un tiempo de 3:48:22.