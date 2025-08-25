Vuelta a España 2025: así quedó la clasificación general tras la etapa 3

Sorpresivo ganador de la etapa 3

El ganador de la etapa 3 fue el francés David Gaudu (Groupama FDJ), quien sorprendió en el sprint en ascenso que definió la jornada.

Gaudu estuvo bien posicionado en los últimos kilómetros de la fracción para luchar por el primer lugar del día.

Tras la última curva, a pocos metros para la meta, el francés sorprendió a Mads Perdersen (Lidl Trek) y a Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) al lanzar un contundente sprint que no obtuvo respuesta de sus rivales.

De esta manera, David Gaudu logró su primera victoria en una gran vuela en la temporada 2025 y además ascendió del tercer al segundo lugar en la clasificación general.