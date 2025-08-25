Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 10:41
Vuelta a España 2025: así quedó la clasificación general tras la etapa 3
Jonas Vingegaard defendió el primer lugar de la clasificación general.
Una nueva jornada emocionante se vivió este lunes 25 de agosto en la Vuelta a España. La etapa 3 contó con un recorrido de 134.6 kilómetros con inicio en San Maurizio Canavese y meta en Ceres.
El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) no tuvo problema para defender el primer lugar de la clasificación general, a pesar del robo de bicicletas que sufrió su equipo antes de la fracción.
Sorpresivo ganador de la etapa 3
El ganador de la etapa 3 fue el francés David Gaudu (Groupama FDJ), quien sorprendió en el sprint en ascenso que definió la jornada.
Gaudu estuvo bien posicionado en los últimos kilómetros de la fracción para luchar por el primer lugar del día.
Tras la última curva, a pocos metros para la meta, el francés sorprendió a Mads Perdersen (Lidl Trek) y a Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) al lanzar un contundente sprint que no obtuvo respuesta de sus rivales.
De esta manera, David Gaudu logró su primera victoria en una gran vuela en la temporada 2025 y además ascendió del tercer al segundo lugar en la clasificación general.
Clasificación general de la Vuelta a España - Etapa 3
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike)
2. David Gaudu (Groupama FDJ) a MT
3. Giulio Ciccone (Lidl Trek)) a 8''
4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 14''
5. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) a 16''
6. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 16''
7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 16'
8. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 16''
9. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a 16''
10. Marc Soler (UAE Team Emirates) a 16''
