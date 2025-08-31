Vuelta a España 2025: así va Egan y los colombianos en la general tras la etapa 9

Continúan las acciones de la Vuelta a España 2025, donde este domingo 31 de agosto se presentaba la etapa 9, un recorrido con final en alto que tenía los ojos puestos sobre el colombiano Egan Bernal, el mejor sudamericano de momento en la clasificación general.

El noruego Torstein Træen (Bahrain - Victorious) partía como poseedor del maillot rojo de líder de la carrera, sin embargo, la permanencia de esta prenda cada vez está más difícil de mantener frente a los ataques que realizarían los pedalistas que pelean el título.

Egan Bernal no aguantó el ritmo en el ascenso final

Faltando unos 13 kilómetros para cruzar la meta, el pelotón principal alcanzó la fuga que se había formado mucho tiempo antes, allí, comenzando el ascenso final de la etapa, Jonas Vingegaard dio un ataque que lo puso en la cabeza de la carrera y dejó a todos relegados, incluyendo al colombiano Egan Bernal.

El danés dio muestras de su favoritismo al título con un ataque infalible, dejando a sus rivales relegados, primero al líder Torstein Træen, que pese a perder casi dos minutos con Vingegaard logró mantener el maillot rojo de líder.

Por su parte, el mejor colombiano en la etapa 9 fue Egan Bernal, que no pudo mantener el ritmo en el ascenso a la montaña y cruzó en la posición 15 con el grupo del maillot rojo a 1:46 segundos del ganador.