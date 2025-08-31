Vuelta a España 2025: así va la clasificación general tras la etapa 9

Este domingo 31 de agosto se presentaba la etapa 9 de la Vuelta a España 2025, un recorrido de 195.5 kilómetros con final en alto que suponía una gran lucha entre los pedalistas que pelean la clasificación general.

La fracción presentó una fuga de corredores que no pudieron lograr el objetivo de pelear por el triunfo de la etapa tras ser capturados por el pelotón principal a falta de 13 kilómetros, justo antes de que empezara el ascenso a Valdezcaray.

Jonas Vingegaard da golpe de autoridad en la Vuelta

El pedalista danés del Visma, atacó en el ascenso faltando 11 kilómetros para cruzar la meta y dejó a sus rivales relegados, Giulio Ciccone (Lidl Trek) intentó seguir su ritmo, pero no tardó en desprenderse del más reciente subcampeón del Tour de Francia.

Jonas Vingegaard logró el triunfo de etapa con autoridad, llegando a 24 segundos del grupo perseguidor que tenía al británico Tom Pidcock y al portugués Joao Almeida, segundo y tercero respectivamente en la fracción.

Por su parte, el noruego Torstein Træen (Bahrain - Victorious) logró mantener el maillot rojo de líder pese a perder casi dos minutos con Vingegaard en esta etapa, sin embargo, ahora tiene una ventaja mucho menor con el danés en la clasificación general.