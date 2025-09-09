Cargando contenido

Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025
AFP
Vuelta a España
Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 09:19

Vuelta a España 2025: clasificación general tras la etapa 16

Se vive la última semana de la Vuelta a España.

Se vive la última semana de la Vuelta a España y este martes se corrió la etapa 16

Clasificación general de la Vuelta a España - Etapa 16

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) -

2. Joao Almeida (Visma Lease a Bike) a 

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 

4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) a 

5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 

Se está a la espera de los tiempos oficiales para completar la información.

Noticia en desarrollo...

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Vuelta a España

Vuelta a España

Imagen

Clasificación general de la Vuelta a España

Imagen

Vuelta a España hoy

Cargando más contenidos

Fin del contenido