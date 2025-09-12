Vuelta a España 2025: clasificación general tras la etapa 19

La etapa 19 de la Vuelta a España se corrió el 12 de septiembre de 2025 en una etapa llana entre Rueda y Guijuelo. Fueron 161.9 kilómetros muy tranquilos en lo que prácticamente fue un paseo para os ciclistas que aprovecharon esta etapa para coger fuerzas para la etapa de mañana que será una sino la más dura de toda la Vuelta.

La carrera fue realmente muy tranquila, todo el pelotón junto a excepción de Otruba quien se escapó solo durante la mitad de la carrera, para destacar cabe decir que Vingegaard logró puntuar y recibir bonificación en el sprint intermedio. Sin embargo, 45 kilómetros antes de meta la aventura de Otruba se terminó y el pelotón volvió a estar completo.

A 39 kilómetros de meta dos integrantes del equipo Burgos intentaron la fuga pero fueron recapturados en cuestión de segundos. Fue una carrera realmente tranquila para todos los ciclistas, la etapa se definió con un sprint final que se llevó Jasper Philipsen.