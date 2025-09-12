Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 10:55
Vuelta a España 2025: clasificación general tras la etapa 19
Se corrió la etapa 19 de la Vuelta a España, una etapa de trámite para lo que será la de mañana.
La etapa 19 de la Vuelta a España se corrió el 12 de septiembre de 2025 en una etapa llana entre Rueda y Guijuelo. Fueron 161.9 kilómetros muy tranquilos en lo que prácticamente fue un paseo para os ciclistas que aprovecharon esta etapa para coger fuerzas para la etapa de mañana que será una sino la más dura de toda la Vuelta.
La carrera fue realmente muy tranquila, todo el pelotón junto a excepción de Otruba quien se escapó solo durante la mitad de la carrera, para destacar cabe decir que Vingegaard logró puntuar y recibir bonificación en el sprint intermedio. Sin embargo, 45 kilómetros antes de meta la aventura de Otruba se terminó y el pelotón volvió a estar completo.
A 39 kilómetros de meta dos integrantes del equipo Burgos intentaron la fuga pero fueron recapturados en cuestión de segundos. Fue una carrera realmente tranquila para todos los ciclistas, la etapa se definió con un sprint final que se llevó Jasper Philipsen.
ASÍ QUEDÓ LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA VUELTA A ESPAÑA TRAS LA ETAPA 19
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 68:57:44
2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 44''
3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2'43''
4. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3'22''
5. Giulio Pellizarri (Red Bull Borahansgrohe) a 4'23''
6. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) a 5'21''
7. Félix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 5'24''
8. Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) a 7'30''
9. Torstein Traeen (Bahrain Victorious) a 7'46''
10. Junior Lecerf (Soudal Wuick Step) a 10'21''
¿CUÁNDO SERÁ LA ETAPA 20 DE LA VUELTA A ESPAÑA?
La etapa que se roba todas las miradas en la Vuelta a España se disputará el sábado 13 de septiembre en una carrera que irá desde Robledo de Chavela y llegará La Bola del Mundo, serán 165.6km de alta montaña con 5 puertos de montaña terminando en uno de categoría especial.
Fuente
Antena 2