Actualizado:
Sáb, 13/09/2025 - 09:25
Vuelta a España 2025: clasificación general tras la etapa 20
Se disputó este sábado la penúltima etapa de la Vuelta a España 2025.
Vuelta a España, etapa 20: así va la clasificación general
1. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) -
2. Almeida João (UAE Team Emirates - XRG) a
3. Pidcock Thomas (Q36.5 Pro Cycling Team) a
---
12. Tejada Harold (XDS Astana Team) a
15. Buitrago Santiago (Bahrain - Victorious) a
18. Bernal Egan (INEOS Grenadiers) a
56. Martinez Juan Guillermo (Team Picnic PostNL) a
70. Rivera Brandon Smith (INEOS Grenadiers) a
Se está a la espera de los tiempos oficiales para completar la información.
Noticia en desarrollo...
