Vuelta a España 2025: clasificación general tras la etapa 4

Sorpresivo ganador de etapa

Al final, el británico Ben Turner del INEOS Grenadiers sorprendió al quedarse con la victoria de la etapa 4 de la Vuelta a España.

Turner aprovechó una desconcentración del Alpecin Deceuninck, que pretendía disputar el triunfo del día con su embalador Jasper Philipsen.

Pero el tren de lanzamiento del equipo de Philipsen no permitió que el embalador hiciera su sprint, por lo que que Ben Turner se alzó con la victoria.

La clasificación general cambió de líder, ya que el francés David Gaudu (Groupama FDJ) desplazó al danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

Gaudu se adueñó del maillot rojo, teniendo en cuenta el tiempo ganado en una bonificación.

De esta manera, Vingegaard es segundo y el italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek) se ubica tercero.

Egan Bernal está en la cuarta posición.