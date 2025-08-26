Actualizado:
Vuelta a España 2025: clasificación general tras la etapa 4
La etapa 4 de la Vuelta a España contó con un recorrido de 206.7 kilómetros.
Una jornada tranquila se vivió este martes 26 de agosto en la edición 80 de la Vuelta a España, que contó con un recorrido total de 206.7 kilómetros con inicio en Susa y meta en Voiron.
El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) perdió el primer lugar de la clasificación general con el francés David Gaudu (Groupama FDJ), teniendo en cuenta el tiempo de bonificación.
Sorpresivo ganador de etapa
Al final, el británico Ben Turner del INEOS Grenadiers sorprendió al quedarse con la victoria de la etapa 4 de la Vuelta a España.
Turner aprovechó una desconcentración del Alpecin Deceuninck, que pretendía disputar el triunfo del día con su embalador Jasper Philipsen.
Pero el tren de lanzamiento del equipo de Philipsen no permitió que el embalador hiciera su sprint, por lo que que Ben Turner se alzó con la victoria.
La clasificación general cambió de líder, ya que el francés David Gaudu (Groupama FDJ) desplazó al danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
Gaudu se adueñó del maillot rojo, teniendo en cuenta el tiempo ganado en una bonificación.
De esta manera, Vingegaard es segundo y el italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek) se ubica tercero.
Egan Bernal está en la cuarta posición.
Clasificación general de la Vuelta a España - Etapa 4
1. David Gaudu (Groupama FDJ) a 15H45'50''
2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) MT
3. Giulio Ciccone (Lidl Trek)) a 8''
4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 14''
5. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) a 16''
6. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 16''
7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 16'
8. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 16''
9. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a 16''
10. Marc Soler (UAE Team Emirates) a 16''
