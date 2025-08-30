Actualizado:
Sáb, 30/08/2025 - 09:47
Vuelta a España 2025: clasificación general tras la etapa 8
Se disputó una jornada llana este sábado en la etapa 8 de la Vuelta a España.
Después de casi 164 kilómetros, este sábado se vivió la etapa 8 de la Vuelta a España que sufrió algunos cambios importantes en la clasificación general.
Clasificación general de la Vuelta a España - ETAPA 7
1. Torstein Træen (Bahrain - Victorious)
2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a
3. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a
4. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a
5. Lorenzo Fortunato (Astana) a
Se está a la espera de los tiempos oficiales para completar la información.
Noticia en desarrollo...
Fuente
Antena 2