Vuelta a España 2025: clasificación general tras la etapa 8

Después de casi 164 kilómetros, este sábado se vivió la etapa 8 de la Vuelta a España que sufrió algunos cambios importantes en la clasificación general.

Clasificación general de la Vuelta a España - ETAPA 7

1. Torstein Træen (Bahrain - Victorious)

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a

3. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a

4. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a

5. Lorenzo Fortunato (Astana) a

Se está a la espera de los tiempos oficiales para completar la información.

Noticia en desarrollo...