Vuelta a España 2025: clasificación general tras la última etapa

La 80.ª edición de la Vuelta a España ha finalizado este domingo de manera abrupta a unos 57 kilómetros de la meta debido a los disturbios que se han producido en varias calles del centro de Madrid, donde los manifestantes propalestinos han ocupado las calzadas y han protagonizado enfrentamientos con la Policía.



El pelotón, parado en los Jardines del Palacio Real, espera la protección policial para acudir a los vehículos de los equipos o directamente a sus hoteles.

Clasificación general tras terminar la Vuelta a España 2025:

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 72h53'57''

2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 1'16''

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 3'11''

4. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3'41''

5. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) a 5'55''

6. Giulio Pellizarri (Red Bull Borahansgrohe) a 7'23''

7. Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) a 7'45''

8. Félix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 7'50''

9. Torstein Traeen (Bahrain Victorious) a 9'48''