Vuelta a España 2025: clasificación general tras la última etapa
La última etapa no pudo terminarse tras duras protestas.
La 80.ª edición de la Vuelta a España ha finalizado este domingo de manera abrupta a unos 57 kilómetros de la meta debido a los disturbios que se han producido en varias calles del centro de Madrid, donde los manifestantes propalestinos han ocupado las calzadas y han protagonizado enfrentamientos con la Policía.
El pelotón, parado en los Jardines del Palacio Real, espera la protección policial para acudir a los vehículos de los equipos o directamente a sus hoteles.
Clasificación general tras terminar la Vuelta a España 2025:
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 72h53'57''
2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 1'16''
3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 3'11''
4. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3'41''
5. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) a 5'55''
6. Giulio Pellizarri (Red Bull Borahansgrohe) a 7'23''
7. Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) a 7'45''
8. Félix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 7'50''
9. Torstein Traeen (Bahrain Victorious) a 9'48''
